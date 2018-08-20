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Дата распечатки: 20.08.2018 17:03
 
20.08.2018 16:40 Экономика

Вице-премьер Кухарев: Минстройархитектуры должно высказать новые идеи, которые позволят коренным образом изменить ситуацию в отрасли

Минск, 20 августа. Министерство архитектуры и строительства должно высказать новые идеи, которые позволят коренным образом изменить ситуацию в отрасли, заявил 20 августа заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев, представляя коллективу нового министра Дмитрия Микуленка.

"Глава государства при назначении поставил перед строительной отраслью довольно серьезные задачи. Мы все знаем, что на сегодня в строительной отрасли есть проблемы, которые сказываются на развитии всей экономики, потому что строительство всегда было и остается ее локомотивом. Поэтому в кратчайшие сроки необходимо проделать большую работу", — цитирует Кухарева пресс-служба правительства.

По его словам, готовятся два совещания с главой государства, касающиеся жилищного строительства и общих строительных вопросов. "Сегодня министерство должно высказать новые идеи, которые позволят коренным образом изменить ситуацию в отрасли. Коллектив опытный, профессиональный, знающий свое дело, и, думаю, под руководством Дмитрия Михайловича он обеспечит выполнение поставленных главой государства задач", — сказал вице-премьер.

Дмитрий Микуленок поблагодарил президента за оказанное доверие. "Я знаю коллектив министерства и считаю, что здесь работают профессионалы. Думаю, у нас все получится. Будем работать над поставленными задачами", — резюмировал он.

Микуленок был назначен на должность министра архитектуры и строительства 18 августа. Ранее он возглавлял УКС Мингорисполкома.
Марина Носова, БелаПАН.

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