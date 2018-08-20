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Дата распечатки: 20.08.2018 18:38
 
20.08.2018 17:42 Политика, Безопасность

Делегация во главе с министром обороны Равковым примет участие в российском военно-техническом форуме "Армия-2018"

Минск, 20 августа. Делегация Вооруженных сил Беларуси во главе с министром обороны генерал-лейтенантом Андреем Равковым примет участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2018", который 21—26 августа пройдет в конгрессно-выставочном центре военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" в Кубинке (Московская область, РФ).

Образцы продукции военного назначения представят Вооруженные силы Беларуси, сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе визита глава белорусского оборонного ведомства ознакомится с передовыми технологиями и новейшими образцами вооружения и военной техники, проведет встречи с руководством Министерства обороны и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации, а также с представителями ряда российских оборонных предприятий.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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