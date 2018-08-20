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Дата распечатки: 20.08.2018 21:36
 
20.08.2018 20:27 Экономика, Безопасность

Председатель ГВПК Роман Головченко: Госкомвоенпрому предстоит перейти на новый этап развития оборонной отрасли

Минск, 20 августа. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко представил 20 августа коллективу Государственного военно-промышленного комитета нового председателя Романа Головченко.

Как сообщила пресс-служба правительства, в беседе с журналистами глава ведомства заявил, что Госкомвоенпрому предстоит перейти на новый этап развития оборонной отрасли. Головченко рассказал о задачах, которые поставлены перед ним как перед новым руководителем комитета. "Главная состоит в том, чтобы перейти на новый этап оборонной отрасли — от фазы стабилизации, планирования и развития к созданию высокотехнологичных образцов вооружений и военной техники", — отметил он. Предстоит расширить номенклатуру производимых в Беларуси законченных образцов техники, которые бы применялись в Вооруженных силах, пользовались спросом на международных рынках.

Белорусская оборонная промышленность уже сейчас создает продукцию с высокой добавленной стоимостью при достаточно низких затратах. "Основа экспорта Госкомвоенпрома — это высокоинтеллектуальные системы радиоэлектронной разведки, борьбы. Но сейчас мы понимаем, что только на этом двигаться невозможно", — сказал Головченко. Спектр продукции будет существенно расширен, в том числе за счет стрелкового оружия, огневых средств поражения.

Встречаясь 20 августа с коллективом комитета и руководителями предприятий, которые входят в его структуру, новый председатель Госкомвоенпрома также говорил о необходимости "подтянуть и серьезно усилить экспортный вектор". Он пообещал встретиться с руководителем каждого структурного подразделения комитета, посетить каждое предприятие. Изучить ситуацию в отрасли намерен и вице-премьер Игорь Ляшенко. В его планах проанализировать общее состояние производств, оценить коэффициент интеллектуального оборудования в объеме выручки, кадровый потенциал.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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