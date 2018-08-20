БАТЭ, "Витебск" и минское "Динамо" лидируют после 18 туров футбольного чемпионата страны

Минск, 20 августа. В заключительном матче 18-го тура футбольного чемпионата страны 20 августа минское "Торпедо" проиграло дома "Гомелю" — 1:2 (Куаджа, 82 — Акубардия, 60, Баа, 75).



Остальные результаты (17—19 августа): "Днепр" — "Неман" — 0:0, "Минск" — "Смолевичи" — 0:0, "Торпедо-БелАЗ" — "Ислочь" — 2:1 (Павловец, 19, Горбачик, 22 — Комаровский, 4), "Витебск" — "Луч" — 2:0 (Вергейчик, 60, Печенин, 90+2), "Слуцк" — "Шахтер" — 1:3 (Бордачев, 53, в свои ворота — Лаптев, 7, Бакай, 15, Баланович, 24), "Динамо" Мн — "Городея" — 0:2 (Дубайич, 27, Лебедев, 62).



Матч "Динамо" Бр — БАТЭ перенесен на 31 октября.



В туре забито 14 мячей (хозяевами — 6, гостями — 8), с начала чемпионата — 283 (152 и 131). Средняя результативность в туре составила 2 гола за игру, с начала чемпионата — 2,01. Хозяева одержали 2 победы (всего — 54), 2 матча свели вничью (41) и 3 проиграли (46). Зафиксировано 16 вариантов счета: 1:0 (37 раз; 26%), 2:0 (23), 2:1 (21), 1:1, 0:0 (по 19), 3:1 (7), 3:0 (4), 3:2, 2:2 (по 2), 6:1, 6:0, 5:2, 5:1, 5:0, 4:0 и 3:3 (по 1).



Положение команд: БАТЭ — 44 очка (17 матчей; разница мячей 30-10), "Витебск" — 37 (17; 27-10), "Динамо" Мн — 37 (17; 21-9), "Шахтер" — 35 (17; 22-7), "Торпедо-БелАЗ" — 30 (17; 19-13), "Слуцк" — 30 (18; 22-14), "Динамо" Бр — 26 (17; 29-21), "Неман" — 26 (18; 17-21), "Гомель" — 19 (18; 11-22), "Ислочь" — 17 (18; 10-17), "Минск" — 16 (18; 18-22), "Смолевичи" — 15 (18; 14-19), "Городея" — 15 (18; 13-22), "Торпедо" — 12 (18; 8-22), "Днепр" — 12 (18; 9-23), "Луч" — 11 (18; 13-31).



Следующий тур пройдет 24—27 августа: "Минск" — "Торпедо-БелАЗ", БАТЭ — "Витебск", "Городея" — "Ислочь", "Неман" — "Торпедо", "Смолевичи" — "Динамо" Бр, "Шахтер" — "Днепр", "Гомель" — "Динамо" Мн, "Слуцк" — "Луч".