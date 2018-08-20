Обзор важнейших событий 20 августа 2018 года

Минск, 20 августа. Ключевой задачей, поставленной Александром Лукашенко перед правительством, является развитие всех регионов страны, заявила глава Администрации президента Наталья Кочанова во время представления аппарату правительства нового руководства Совета министров. Кочанова отметила, что в работе правительства "не может быть мелочей". "Думаю, что Сергей Николаевич (Румас. — БелаПАН.) еще внимательно изучит структуру правительства, функциональные обязанности каждого. Глава государства поставил такую задачу — разобраться с функционалом. Возможно, будут какие-то другие изменения, об этом руководитель правительства поставит в известность, когда будут приняты такие решения", — цитирует главу Администрации президента пресс-служба Совета министров.



От нового руководства правительства не стоит ожидать "ревизии принятых решений и революционных разворотов", заявил премьер-министр Сергей Румас после того, как был представлен аппарату Совмина. По словам Румаса, стоящие перед правительством задачи известны и определены программными документами. "Глава государства при назначении нового состава правительства сделал акценты на таких вещах, как дисциплина, порядочность и сплоченность. Кроме того, много внимания было уделено росту благосостояния населения: глава государства подчеркнул, что это основная оценка работы правительства", — сказал он.



Правительство ждет от Минэкономики новых идей касательно экономического развития Беларуси, заявил Румас, представляя коллективу ведомства нового министра Дмитрия Крутого. "Если правительство — это экономический штаб страны, то Министерство экономики, безусловно, является его ядром, — подчеркнул премьер-министр. — Я жду от вас и от вашей команды новых идей. Потому что все мы понимаем, что время течет, все меняется, мир меняется вокруг нас очень быстро, и руководить экономикой старыми методами уже не всегда получается". "Вместе с тем мне очень бы хотелось, чтобы новые предложения не были чисто теоретическими и оторванными от жизни, а чтобы они прекрасно сопрягались с нашей действительностью и внедрение их не приводило к каким-то шокам", — заявил премьер. Румас уточнил, что на следующей неделе правительство соберется для выработки окончательного варианта прогноза социально-экономического развития на 2019 год, который к 1 сентября должен быть представлен в Администрацию президента.



Перед Министерством экономики поставлена задача повысить адаптивность белорусской экономики к внешним шокам, а также решить ее застарелые проблемы, заявил Дмитрий Крутой перед официальным представлением его в должности министра. По словам Крутого, во время кадровых назначений 18 августа Александр Лукашенко отметил: "Нам нужно новое качество экономического роста". "Наша страна сегодня, действительно, существует в очень сложных внешних условиях, — заявил министр. — Президент в первую очередь сказал повысить адаптивность белорусской экономики к внешним шокам, потому что вот эти колебания российского рубля, которые произошли в последнее время, очень серьезно влияют на наши макроэкономические показатели. Мы эту зависимость, естественно, должны уменьшить".



Беларуси нужен мощный интеллектуальный, стратегический штаб по развитию цифровой экономики, заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, представляя коллективу нового министра связи и информатизации Константина Шульгана. "Ключевая задача нового министра и всего министерства — преодолеть ведомственную, отраслевую инерцию. Стране нужно не министерство связи в узком, отраслевом смысле, и даже не центр информатизации, а мощный интеллектуальный, стратегический штаб по развитию цифровой экономики в масштабах всей страны. Ваша задача — это не только и не столько инфраструктура. Развитие оптоволокна, 4G, электронных услуг — это все, конечно, важно. Но это лишь малая часть работы, которая возложена на вас. Прежде всего в фокусе вашего внимания должна быть цифровизация всей экономики страны. Образно говоря, спектр ваших задач — от индустрии 4.0 в промышленности и точного земледелия в сельском хозяйстве до создания полноценной системы электронной медицины в стране. Именно ваше ведомство должно дать четкую, ясную и конкретную стратегию цифровизации всех других отраслей и всей экономики в целом. И не только дать ее в теории, но и волевым образом пробивать на практике", — приводит слова Турчина пресс-служба правительства.



Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко представил сотрудникам Министерства промышленности нового руководителя Павла Утюпина. Отвечая на вопросы журналистов после встречи с коллективом, Утюпин высказал мнение о необходимости уделять больше внимания предприятиям в средних и малых городах. Касаясь задач, которые стоят перед ведомством и непосредственно перед заводами, министр отметил, что они остались прежними — это разработка новых продуктов, модернизация предприятий, реализация инвестиционных проектов. "Никто не собирается менять тот курс, который и глава государства неоднократно обозначал, и который систематизирован уже во многих долгосрочных программах. Те задачи, которые стоят, никто не снимал. Естественно, от нас ожидают более эффективных решений по их достижению", — подчеркнул он.