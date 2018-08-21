Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/21/969441/
Дата распечатки: 21.08.2018 05:11
 
21.08.2018 00:59 Спорт

Соболенко и Саснович вышли во второй круг крупного теннисного турнира в Нью-Хейвене

Минск, 21 августа. Арина Соболенко (25-е место в рейтинге ВТА) и Александра Саснович (37) вышли во второй круг теннисного турнира в Нью-Хейвене (США) с призовым фондом 799 тыс. долларов.

В 1/16 финала Соболенко за 1 час 11 минут 11 секунд выиграла у австралийки Саманты Стосур (64) — 6:3, 6:2, а Саснович была сильнее Кристины Младенович из Франции (54) — 7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 6:2. Эта встреча продолжалась 3 часа и почти 6 минут.

Следующей соперницей Соболенко будет выступающая за Австралию уроженка Москвы Дарья Гаврилова (24). Саснович сыграет еще с одной представительницей Франции — шестой ракеткой мира Каролин Гарсия, которая имеет на турнире второй номер "посева".
Дмитрий Власов, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Вторник, 21 Август 2018, 05:11
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск