Соболенко и Саснович вышли во второй круг крупного теннисного турнира в Нью-Хейвене

Минск, 21 августа. Арина Соболенко (25-е место в рейтинге ВТА) и Александра Саснович (37) вышли во второй круг теннисного турнира в Нью-Хейвене (США) с призовым фондом 799 тыс. долларов.



В 1/16 финала Соболенко за 1 час 11 минут 11 секунд выиграла у австралийки Саманты Стосур (64) — 6:3, 6:2, а Саснович была сильнее Кристины Младенович из Франции (54) — 7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 6:2. Эта встреча продолжалась 3 часа и почти 6 минут.



Следующей соперницей Соболенко будет выступающая за Австралию уроженка Москвы Дарья Гаврилова (24). Саснович сыграет еще с одной представительницей Франции — шестой ракеткой мира Каролин Гарсия, которая имеет на турнире второй номер "посева".