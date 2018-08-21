Минск, 21 августа. В Минске задержан поджигатель дверей в подъезде одного из жилых домов в районе станции Колядичи.



Как сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, в милицию поступило три сообщения о поджоге входных дверей в квартиры в районе железнодорожной станции Колядичи. Следственно-оперативной группе удалось задержать злоумышленника — неработающего 29-летнего жителя столицы.



Он пояснил, что совершил поджоги после застолья с друзьями по пути домой. В подъезде одного из домов в районе станции Колядичи мужчина спичками поджег коврик у входной двери на первом этаже. Соседи, почувствовав запах гари в подъезде, разбудили хозяйку квартиры, но злоумышленнику удалось скрыться. В этом же подъезде он поджег два седла у детских велосипедов, а затем попытался поджечь двери своего друга и своих соседей. Огонь повредил обшивку трех входных дверей, два велосипеда и два коврика.



В настоящее время фигурант водворен в изолятор временного содержания. В отношении него Октябрьским (Минска) РОСК возбуждено дело по ч. 2 ст. 218 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция части данной статьи предусматривает ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы от трех до десяти лет.