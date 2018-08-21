Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/21/969447/
Дата распечатки: 21.08.2018 11:13
 
21.08.2018 09:33 Общество

В результате поджога в Несвижском районе сгорело 400 тонн соломы

Минск, 21 августа. В Несвижском районе сгорело 400 тонн соломы, сообщает пресс-служба МЧС.

О пожаре в деревне Иваново Несвижского района сообщил спасателям 20 августа в 21.31 очевидец. Прибывшие к месту подразделения МЧС обнаружили в поле горевшие открытым пламенем пять скирд соломы, принадлежащие одному из местных хозяйств.

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. 400 тонн соломы уничтожено. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — поджог.
БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Вторник, 21 Август 2018, 11:13
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск