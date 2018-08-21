В результате поджога в Несвижском районе сгорело 400 тонн соломы

Минск, 21 августа. В Несвижском районе сгорело 400 тонн соломы, сообщает пресс-служба МЧС.



О пожаре в деревне Иваново Несвижского района сообщил спасателям 20 августа в 21.31 очевидец. Прибывшие к месту подразделения МЧС обнаружили в поле горевшие открытым пламенем пять скирд соломы, принадлежащие одному из местных хозяйств.



Пожар локализован и ликвидирован спасателями. 400 тонн соломы уничтожено. Пострадавших нет.



Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — поджог.