21.08.2018 10:25 Общество
Приговоренный к смертной казни фигурант дела "черных риелторов" прекратил голодовку
Минск, 21 августа. Приговоренный к смертной казни житель Могилева Игорь Гершанков прекратил голодовку, которую он держал в СИЗО № 1 Минска, сообщает правозащитный сайт spring96.org.
Мать смертника Людмила Гершанкова получила письмо от сына. "Насколько я поняла, он закончил голодовку, когда получил после двух месяцев ожидания ответ из Генеральной прокуратуры на свою жалобу о пытках во время следствия по своему делу. Теперь он еще ждет ответ на жалобу от департамента исполнения наказаний", — цитируют ее правозащитники.
21 июля 2017 года Могилевский областной суд признал фигурантов дела "черных риелторов" Семена Бережного, а также супругов Игоря и Татьяну Гершанковых виновными в совершении убийств и приготовлении к убийствам, похищении человека и приготовлении к похищению, а также в мошенничестве, разбое, вымогательстве, хищении или уничтожении документов. Гершанковы также признаны виновными в незаконном обороте наркотиков или психотропных веществ (хранение без цели сбыта). Четвертый фигурант дела Борис Колесников был обвинен в разбое, пособничестве при совершении убийства и при похищении человека. Бережного и Игоря Гершанкова облсуд приговорил к смертной казни, Татьяну Гершанкову — к 24 годам лишения свободы, Колесникова — к 22 годам и одному месяцу заключения.
20 декабря 2017 года Верховный суд оставил без изменения приговоры фигурантам дела, а их апелляционные жалобы и жалобы их защитников — без удовлетворения. 14 июня 2018 года стало известно, что заместитель председателя Верховного суда приостановил исполнение смертных приговоров Игорю Гершанкову и Семену Бережному на время рассмотрения их надзорных жалоб.
27 июня Гершанков начал голодовку протеста из-за препятствования в переписке, в котором он обвинял администрацию СИЗО.
Мать смертника Людмила Гершанкова получила письмо от сына. "Насколько я поняла, он закончил голодовку, когда получил после двух месяцев ожидания ответ из Генеральной прокуратуры на свою жалобу о пытках во время следствия по своему делу. Теперь он еще ждет ответ на жалобу от департамента исполнения наказаний", — цитируют ее правозащитники.
21 июля 2017 года Могилевский областной суд признал фигурантов дела "черных риелторов" Семена Бережного, а также супругов Игоря и Татьяну Гершанковых виновными в совершении убийств и приготовлении к убийствам, похищении человека и приготовлении к похищению, а также в мошенничестве, разбое, вымогательстве, хищении или уничтожении документов. Гершанковы также признаны виновными в незаконном обороте наркотиков или психотропных веществ (хранение без цели сбыта). Четвертый фигурант дела Борис Колесников был обвинен в разбое, пособничестве при совершении убийства и при похищении человека. Бережного и Игоря Гершанкова облсуд приговорил к смертной казни, Татьяну Гершанкову — к 24 годам лишения свободы, Колесникова — к 22 годам и одному месяцу заключения.
20 декабря 2017 года Верховный суд оставил без изменения приговоры фигурантам дела, а их апелляционные жалобы и жалобы их защитников — без удовлетворения. 14 июня 2018 года стало известно, что заместитель председателя Верховного суда приостановил исполнение смертных приговоров Игорю Гершанкову и Семену Бережному на время рассмотрения их надзорных жалоб.
27 июня Гершанков начал голодовку протеста из-за препятствования в переписке, в котором он обвинял администрацию СИЗО.