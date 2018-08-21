Предприятия "Беллесбумпрома" рассчитывают в 2018 году произвести импортозамещающей продукции не менее чем на 400 млн долларов

Минск, 21 августа. Предприятия концерна "Беллесбумпром" рассчитывают в 2018 году произвести импортозамещающей продукции не менее чем на 400 млн долларов, сообщила пресс-служба объединения.



В январе—июне они нарастили объемы производства импортозамещающей продукции до 245,93 млн долларов США, что что на 24,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Выпуск продукции осуществлялся по 38 товарным позициям. К импортозамещающей продукции предприятий концерна относятся товары, которые ранее производились в республике в недостаточном количестве либо не выпускались вообще. В частности, это сульфатная беленая целлюлоза, которую в текущем году в режиме пробного производства выпустил ОАО "Светлогорский ЦКК" (1,2 тыс. тонн).



Шире становится ассортимент ламинированных древесноволокнистых (ДВП) и древесностружечных (ДСП) плит, наращиваются объемы производства. ДВП за шесть месяцев произведено на 34,7 % больше, ДСП — на 6,3%. Выпуск фанеры увеличен на 82,7%.



В числе импортозамещающих товаров также бумага и картон немелованные, картон гофрированный и ящики из него, мешки бумажные, картон негофрированный, бумага газетная и бумага санитарно-гигиенического назначения, изделия из нее и др. Кроме того, это товары, производство которых освоено по действующим государственным, научно-техническим и отраслевым или иным программам. К ним относятся обои виниловые, бумага-основа для обоев двухслойная и напольные ламинированные покрытия.



В целом выпуск картонно-бумажной продукции вырос на 2,8%.