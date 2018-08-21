Доллар США и российский рубль подешевели, евро подорожало более чем на копейку

Минск, 21 августа. 21 августа на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар США и российский рубль подешевели, евро — подорожало.



По итогам торгов курс евро вырос на 0,0142 рубля (0,61%) и составил 2,3513 рубля.



Курс доллара США снизился на 0,0063 рубля (0,31%) до 2,0417 рубля.



Курс российского рубля уменьшился на 0,0118 рубля (0,39%) и составил 3,0380 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются около 72 долларов за баррель.



В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 опустился на 0,0024 рубля и составил 67,1783 рубля.