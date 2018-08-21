Правительство внесло изменения в правила учета лиц в системе государственного социального страхования

Минск, 21 августа. Правительство изменило правила учета лиц в системе государственного социального страхования. Как сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты, изменения внесены постановлением Совета министров от 9 августа № 589 в рамках декрета президента № 1 "О содействии занятости".



Так, с 1 октября 2018 года данные о гражданах по форме, касающейся индивидуальных сведений (форма ПУ-3), будут предоставляться работодателями за девять месяцев текущего года для граждан, выполняющих работы по гражданско-правовым договорам. "Данные сведения необходимы для корректного формирования базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике", — пояснили в Минтруда.



С 1 января 2019 года формы ПУ-3 представляются ежеквартально, кроме физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы, и в новом формате. Изменен также срок представления формы физическими лицами, самостоятельно уплачивающими обязательные страховые взносы, — один раз в год не позднее 31 марта (ранее был установлен срок не позднее 1 мая).



С 1 июля следующего года сведения по форме ПУ-2 (о приеме и увольнении работников) также будут представляться в новом формате.



В Минтруда подчеркнули, что сведения, полученные в результате сбора и учета данных, позволят определять потребность экономики в кадрах по основным группам занятий и оперативно реагировать на возможный дисбаланс на рынке труда. Кроме того, будут способствовать выявлению причин текучести кадров, стимулированию нанимателей к соблюдению законодательства о труде (в части приема и увольнения граждан), легализации трудовой деятельности, проведению профилактических мероприятий в отношении граждан, уволенных в связи с нарушением законодательства о труде, в том числе склонных к асоциальному образу жизни, а также позволят определять недостаток (избыток) специалистов в регионе с учетом видов экономической деятельности.



Как сообщалось, базу данных о не занятых в экономике гражданах госорганы планируют окончательно создать и сделать доступной 1 ноября. Она формируется в рамках декрета "О содействии занятости".



После протестов, прокатившихся по стране в феврале—марте 2017 года, против декрета президента № 3 "О предупреждении социального иждивенчества" документ был откорректирован, но не отменен. 25 января 2018 года Александр Лукашенко подписал декрет № 1. В его развитие правительство 30 марта приняло два постановления: № 239 "Об утверждении положения о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих целях государственных органов и организаций" и № 240 "Об утверждении примерного положения о постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения".