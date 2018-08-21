В Минске после месячного перерыва проходят переговоры по Украине

Минск, 21 августа. В Минске во второй половине дня 21 августа начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, сообщили БелаПАН в пресс-службе Министерства иностранных дел.



Проходят встречи трех из четырех подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию украинского конфликта: по политическим, по гуманитарным и по вопросам безопасности. Подгруппа по экономике не собиралась. Переговоры в "Президент-отеле" традиционно проходят в закрытом для СМИ режиме.



22 августа встречи подгрупп продолжатся, во второй половине дня ожидается заседание самой контактной группы.



Предыдущий раунд переговоров в белорусской столице состоялся 25 июля, после чего контактная группа ушла на каникулы. По итогам этого раунда спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик заявил журналистам, что число жертв среди гражданского населения и количество случаев нарушения режима прекращения огня на востоке Украины сокращается.



"В первую очередь я хотел бы отметить, что перемирие, согласованное в связи с началом уборки урожая, продолжает приносить результаты, — сказал он. — Во-первых, по предварительным данным специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, с 1 июля значительно уменьшилось количество нарушений режима прекращения огня, а также сократилось число жертв среди гражданского населения. В частности, согласно СММ, на данный момент не было зарегистрировано ни одной гибели среди гражданского населения с начала этого перемирия".



"Во-вторых, хочу еще раз напомнить, что и общее число жертв среди гражданских в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось более чем в два раза. Это заметно. Надеюсь, что эти тенденции сохранятся. Я призываю стороны приложить все усилия для дальнейшего строгого соблюдения режима прекращения огня", — заявил дипломат.