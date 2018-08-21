Белорусская универсальная товарная биржа и Национальный кормовой союз России подписали соглашение о партнерстве

Минск, 21 августа. Соглашение о партнерстве подписано между ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) и Национальным кормовым союзом России (НКС), сообщили БелаПАН в пресс-службе биржи.



Согласно документу, стороны намерены вести скоординированную работу по развитию торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Российской Федерации в части оптимизации и гармонизации общего рынка кормов, премиксов и кормовых добавок. При этом особое внимание будет уделяться расширению использования инструментов электронной биржевой торговли для осуществления закупок указанной продукции. Таким образом, планируется минимизировать затраты субъектов хозяйствования на маркетинг и поиск потенциальных деловых партнеров, а также устранить посредническое звено, наладив прямые контакты между российскими производителями и белорусскими потребителями.



Первым практическим шагом в рамках подписанного соглашения станет организация и проведение на базе представительства БУТБ в Москве информационно-обучающего семинара для членов НКС. В ходе мероприятия состоится презентация возможностей электронной биржевой торговли и B2B-переговоры с заинтересованными компаниями.



Национальный кормовой союз России образован в 2013 году и является частью Российского зернового союза. В состав объединения входят ведущие российские производители и поставщики кормовых добавок, премиксов и концентратов. Главная задача НКС — защита и продвижение отраслевых интересов в органах государственной власти и на международном уровне.