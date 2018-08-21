БАТЭ принимает "Эйндховен" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА

Борисов, 21 августа. Сегодня борисовский футбольный клуб БАТЭ проводит на своем поле первый матч плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против голландского "Эйндховена". Начало в 22.00.



В составе хозяев на поле выйдут: Щербицкий, Филипович, Яблонский, Драгун, Иванич, Риос, Милунович, Филипенко, Стасевич (капитан), Туоминен, Бага. В запасе: Чичкан, Березкин, Глеб, Волков, Володько, Мукам.



"Мы рады продолжать участие в Лиге чемпионов. И, как бы ни звучало, до финального свистка в Эйндховене наша цель — попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Пока мы здесь — будем стремиться к большему", — заявил главный тренер БАТЭ Алексей Бага на предматчевой пресс-конференции



"Мы имеем весьма высокие шансы, — считает Бага. — Надо понимать: если попадаешь под "Баварию", где играют чемпионы мира и победители Лиги чемпионов, то для нее давление трибун, соперника в выездном матче привычное дело. А здесь крепкий европейский бренд, сильная команда. Но мы настроены решительно. А нынешний ПСВ имеет слабые места" (цитаты из релиза пресс-службы клуба).



На матче в Борисове аккредитовано 82 отечественных журналиста из 26 СМИ, а также 22 корреспондента из 10 голландских массмедиа.



Ответная встреча пройдет в Эйндховене 29 августа. Победитель пары выходит в групповой раунд Лиги чемпионов, проигравший — в групповой раунд Лиги Европы.