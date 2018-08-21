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Дата распечатки: 21.08.2018 22:36
 
21.08.2018 22:03 Общество, Экономика

"МТС" покрыл связью 4G новые города и поселки Минской и Гомельской областей

Минск, 21 августа. Мобильный оператор "МТС" продолжает расширять территорию покрытия и емкость сети LTE (4G) в регионах Беларуси.

Как сообщает пресс-служба компании, связь 4G стала доступна абонентам оператора еще в 11 населенных пунктах. Всего в стране заработало более 150 дополнительных базовых станций, в том числе там, где уже есть LTE.

Новые базовые станции LTE впервые появились в деревнях Поповичи, Скураты, Сухорукие, Копище, Таборы, Богатырево, Малая Воловщина, Аксаковщина, Полевая, Лошаны Минской области и в городе Брагин — в Гомельской.

Сегодня преимуществами связи 4G от "МТС" могут пользоваться жители более 170 населенных пунктов республики.

Мобильный оператор развивает LTE совместно с инфраструктурным партнером beCloud: всего с начала года в стране заработало 587 базовых станций LTE. В планах до конца 2018 года охватить связью четвертого поколения практически все регионы Беларуси.

Long Term Evolution (LTE, 4G) — четвертое поколение мобильной связи, характеризующееся высокой скоростью передачи данных и повышенным качеством голосовой связи. Сеть четвертого поколения позволяет обеспечить скорость передачи данных в 5—15 раз выше, чем 3G. Благодаря 4G абонент получает высокоскоростной интернет, инновационные мультимедийные услуги, аудио- и видеоконтент самого высокого качества в режиме реального времени, новый уровень интерактивного общения.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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