Обзор важнейших событий 21 августа 2018 года

Минск, 21 августа. В расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета появилась "одна ниточка", но подозреваемых нет, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью "Украинской правде". "Теперь у меня для вас главный ответ, но очень короткий, и не требуйте от меня большего. За последний месяц мы имеем одну ниточку, которая, возможно, приведет нас к ответу в этом вопросе. Я держу это на своем контроле. Идут очень активные следственные действия. Точка. Больше ничего не скажу".



Защитники Куропат вечером 20 августа раздали посетителям столичного ресторана "Гранд Кушавель" информационные материалы о массовых расстрелах жертв сталинских репрессий в урочище. Владельцем этого ресторана, как и ресторана "Поедем поедим", возле которого в Куропатах с 31 мая проходят акции протеста, является бизнесмен Леонид Зайдес. С 18 июля в отношении всех заведений, компаний и лиц, имеющих отношение к бизнесмену, активисты проводят общественный бойкот. "Вчера активисты раздали информационные материалы посетителям ресторана, разложили брошюры на столиках, а также написали в книге жалоб предложение закрыть ресторан в Куропатах", — сообщил БелаПАН сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец. "На этот раз обошлось без задержаний", — добавил он.



Бывший заместитель главного врача Минской областной детской клинической больницы осужден на шесть лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Такое решение 20 августа принял суд Минского района, сообщает пресс-служба Верховного суда. Следствие установило, что с мая 2015 года по декабрь 2017-го он получал взятки от индивидуальных предпринимателей за привлечение их в качестве подрядчиков для текущего ремонта на объектах медучреждения. В ходе расследования было выявлено 24 эпизода получения взяток. На суде обвиняемый полностью признал вину.



Министерство по налогам и сборам не ожидает активного роста количества онлайн-казино в Беларуси после их легализации в соответствии с указом президента от 7 августа № 305 "О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса", заявил на пресс-конференции в Минске заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич. Он подчеркнул, что ранее деятельность онлайн-казино в стране не регулировалась законодательно, они будут легализованы в Беларуси 1 апреля 2019 года, когда вступят в силу основные нормы указа. "Говорить о том, что мы просчитали и видим, что в 2019—2020 годах появится большое количество онлайн-казино, нельзя. Мы не видим предпосылок к такому тренду", — отметил чиновник.



Пять товарных позиций обеспечили в январе—июне половину прироста белорусского экспорта, свидетельствуют официальные статданные. В первом полугодии экспорт белорусских товаров увеличился на 2,66 млрд долларов по сравнению с январем—июнем прошлого года и составил 16,35 млрд долларов. При этом наполовину прирост белорусского экспорта в первом полугодии был связан с увеличением поставок на внешние рынки минеральных продуктов и грузовых автомобилей. За январь—июнь их экспорт вырос на 1,35 млрд долларов. Так, за январь—июнь экспорт белорусских нефтепродуктов в стоимостном выражении увеличился на 27,7% (прирост в денежном выражении составил 730,6 млн долларов), грузовых автомобилей — на 49,5% (221,4 млн долларов), калийных удобрений — на 14,8% (165,3 млн долларов). Экспорт продуктов перегонки каменноугольной смолы вырос в 11 раз (на 125,4 млн долларов), экспорт нефти — на 39% (111,4 млн долларов).



Выдающийся белорусский хирург и ученый, один из основоположников отечественной школы травматологии и ортопедии Иосиф Воронович скончался в возрасте 89 лет после продолжительной болезни. Прощание с усопшим состоится 23 августа в Республиканском научно-практическом центре травматологии и ортопедии (ул. Кижеватова, 60, к. 4). Вороновича похоронят на Восточном (Московском) кладбище Минска. На счету Вороновича несколько тысяч хирургических операций, которые он практиковал до 80 лет. В 1987 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля науки. Ученый заложил основу белорусской школы ортопедов-артрологов и вертебрологов (исследуют патологию позвоночника, повреждения спинного мозга), стоял у истоков хирургической артрологии, эндопротезирования, органосохранных операций при опухолях костей, хирургического лечения воронкообразной деформации грудной клетки и сколиотической деформации позвоночника.