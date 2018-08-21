БАТЭ проиграл "Эйндховену" в первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов

Борисов, 21 августа. В первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА 21 августа борисовский БАТЭ проиграл на своем поле голландскому "Эйндховену" — 2:3 (голы: Туоминен, 9; Глеб, 88 — Перейро, 35, с пенальти за игру рукой Милуновича в пределах штрафной площади; Лосано, 61; Мален, 89).



Состав хозяев: Щербицкий, Филипович, Яблонский, Драгун (Глеб, 65), Иванич (Володько, 81), Риос, Милунович, Филипенко, Стасевич (капитан), Туоминен (Скавыш, 60), Бага. В запасе: Чичкан, Березкин, Волков, Мукам. Предупреждения получили Филипенко (38), Стасевич (40) и Риос (83).



Статистика матча (подсчет УЕФА): удары по воротам — 15:19 в пользу "Эйндховена" (первый тайм — 8:10), из них в створ ворот — 6:6 (3:2), угловые удары — 5:3 (2:1), штрафные удары — 13:15 (4:11), офсайды — 6:1 (2:1), владение мячом (в %) — 43:57 (38:62), точность пасов (в %) — 69:81 (63:82), точность пасов (в абсолютных цифрах) — 229/335 : 408/506 (85/135 : 245/297), суммарное расстояние, преодоленное игроками (в км): 107,6 : 107,1 (53,9 : 52,3).



Ответная встреча пройдет в Эйндховене 29 августа. Победитель пары выходит в групповой раунд Лиги чемпионов, проигравший — в групповой раунд Лиги Европы.