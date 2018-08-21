В Полоцком районе возбуждено уголовное дело в отношении двух граждан Латвии, незаконно экспортировавших необработанную древесину

Минск, 21 августа. Новополоцкий межрайонный отдел финансовых расследований совместно с Комитетом госконтроля Витебской области вскрыл криминальные факты реализации на экспорт необработанной древесины, сообщила пресс-служба КГК.



Установлено, что два брата, граждане Латвии, зарегистрировали в Полоцком районе общество с ограниченной ответственностью с целью торговли древесиной на экспорт в Латвию. Свой бизнес они организовали в обход установленных белорусским законодательством запретов.



Так, в нарушение правил реализации древесины на внутреннем рынке Беларуси с 27 января по 14 октября 2016 года они реализовали в Латвию в адрес аффилированного юридического лица 2.233 кубометра пиловочного бревна.



Перевозка древесины в Латвию осуществлялась автомобильным транспортом. Всего было отправлено на экспорт 63 лесовоза с пиловочным бревном.



В последующем древесина перепродавалась на территории Евросоюза, использовалась предприятиями-покупателями в качестве сырья для изготовления пиломатериалов, готовой продукции.



Собранные госконтролерами и работниками финансовой милиции материалы были направлены в Полоцкий межрайонный отдел Следственного комитета. В отношении граждан Латвии (директора и учредителя) было возбуждено дело по ч. 1 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса.



В отношении одного брата ранее было возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по факту невозврата валюты из-за границы при реализации древесины на экспорт.



На имущество фигурантов наложен арест в целях возмещения в бюджет незаконно полученного дохода.