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Дата распечатки: 22.08.2018 10:55
 
22.08.2018 08:51 Экономика

В Минске в январе—июле объем промышленного производства вырос на 6,5%

Минск, 22 августа. В январе—июле 2018 года объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 9 млрд 918,2 млн рублей, или на 6,5% больше в сопоставимых ценах, чем в январе—июле 2017 года, сообщило главное статистическое управление Минска.

В горнодобывающей промышленности рост составил 14,3%, обрабатывающей — 6,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом — 7,8% и в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 1,9%.

В июле 2018 года к июлю 2017 года прирост промпроизводства составил 8,3%.

В 11 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь—июль 2018 года превысил уровень января—июля 2017 года. Наибольший прирост наблюдался в металлургическом производстве (на 12,3%), производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 11,1%), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 9,9%), продуктов питания, напитков и табачных изделий (на 8,6%).
Марина Носова, БелаПАН.

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