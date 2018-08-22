Минск, 22 августа. В Гродно вынесен приговор по убийству 18-летней давности.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, в августе 2000 года в лесном массиве урочища Грандичи Гродненского района, недалеко от детского оздоровительного лагеря "Купалинка", было найдено тело 19-летней девушки с многочисленными повреждениями и признаками насильственной смерти. Несмотря на предпринятые правоохранительными органами усилия, раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

Лицо, совершившее убийство с особой жестокостью, было установлено благодаря появившейся у экспертов возможности определять генотип человека по биологическому материалу. В 2017 году при работе с лицами, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления, эксперты отобрали биологические образцы у 51-летнего жителя Гродно и провели генотипоскопическую экспертизу. Анализ образцов совпал с генотипом, выведенным из биологического материала, который был обнаружен и изъят в ходе осмотра места происшествия в 2000 году, в том числе на вещах убитой.

Мужчина осуждался в 1994 году за убийство на семь лет лишения свободы, освободился условно-досрочно из исправительного учреждения в июне 1999 года. А немногим более чем через год подозреваемый вновь умышленно убил человека. С момента совершения преступления и до выявления его причастности к убийству он вел обычный образ жизни, имел семью, работал.



Учитывая тяжесть содеянного, суд не усмотрел оснований для освобождения обвиняемого от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Приговором судебной коллегии по уголовным делам Гродненского областного суда он признан виновным в умышленном убийстве с особой жестокостью, сопряженном с изнасилованием, лицом, ранее совершившим умышленное убийство, по статье 100 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Обвиняемому назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу, может быть опротестован и обжалован.

