Во Вьетнаме будет создано СП по переработке белорусского сухого молока и молочной сыворотки

Минск, 22 августа. Во Вьетнаме будет создано совместное предприятие по переработке белорусского сухого молока и молочной сыворотки, сообщает пресс-служба Белорусской торгово-промышленной палаты.



Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов сообщил, что СП во Вьетнаме будет заниматься переработкой сухого молока и сухой молочной сыворотки из Беларуси по белорусским технологиям. "Таким образом хотим расширить присутствие наших товаропроизводителей на вьетнамском рынке. Уже куплена земля во Вьетнаме. Планируем в конце года начать строительство", — рассказал он.



Как отметила пресс-служб БелТПП, "в настоящее время Вьетнам обеспечивает себя молочными продуктами только на 30%. Остальные 70% ввозятся из-за рубежа. Большим спросом пользуются обезжиренное сухое молоко, молочная сыворотка и лактоза, в том числе и из Беларуси".



В последние пять лет во Вьетнаме также растет спрос на мясную продукцию — в результате вдвое увеличились поставки говядины, свинины и птицы из-за рубежа.



Пресс-служба БелТПП сообщает, что с 5 по 8 декабря 2018 года в Хошимине пройдет 16-я международная торговая выставка Vietnam Expo. Участие в мероприятии уже подтвердили более 25 белорусских предприятий: БелАЗ, МАЗ, МТЗ, "Белшина", Борисовский завод медицинских препаратов, Институт биоорганической химии НАН Беларуси, Волковысский мясокомбинат, "Коммунарка", "Красный пищевик" и другие.



В экспозиции будут представлены образцы сельскохозяйственной и коммунальной техники, широкий ассортимент химической и нефтехимической продукции, научно-технические разработки белорусских ученых, новинки фармацевтического производства, продукты питания и напитки.

В частности, БелАЗ проведет презентацию инновационных моделей карьерной техники в формате виртуальной реальности. С помощью VR-очков можно будет оценить возможности самосвалов грузоподъемностью 110 и 130 тонн, предназначенных для работы в сложных горнотехнических и климатических условиях, при температуре воздуха до плюс 50°С.



В 2017 году товарооборот между Беларусью и Вьетнамом достиг 180 млн долларов. Ратифицировано соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом, что обеспечивает беспошлинный доступ на рынок целого ряда белорусских товаров. В 2018 году подписан протокол по вопросам промышленной сборки во Вьетнаме белорусских моторных транспортных средств. В частности, до конца года планируется открыть предприятие по сборке грузовых автомобилей "МАЗ-Азия".



"Мы приглашаем Беларусь более широко представлять у нас свою продукцию. Нам хорошо знакомы ваши лекарственные препараты, техника МАЗ и БелАЗ. Калийных удобрений из Беларуси в прошлом году поставили на сумму 85 миллионов долларов. Кроме того, мы очень заинтересованы в импорте мяса, молока", — отметил посол Вьетнама в Беларуси Ле Ань.



Vietnam Expo является одной из крупнейших универсальных торгово-экономических выставок Юго-Восточной Азии. Мероприятие называют главной переговорной площадкой Азиатского региона. В 2017 году на ярмарке в Хошимине были представлены более 750 компаний из 16 стран. Выставку посетили 12 тысяч человек.