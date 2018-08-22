22.08.2018 11:15 Экономика, Политика
Глава КГК: Сегодня реформирование экономики страны — это не главная задача
Минск, 22 августа. Сохранить государственное влияние на экономику в Беларуси удалось благодаря проявленной в 1990-е годы мудрости властей, иначе бы мы могли лишиться национальной экономики. Такое мнение высказал председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов в опубликованной 22 августа в газете "Советская Белоруссия" статье "Какими нам быть?".
По мнению председателя КГК, правоотношения государства как собственника с принадлежащими ему активами ничем не отличаются от частной собственности. "Другое дело, что кого-то бесит, что то, что должно было давно умереть, почему-то до сих пор живет. И этот кто-то никак не хочет признать, что именно благодаря тому, что в начале 90-х была проявлена государственная мудрость — продиктованная скорее интуицией, что называется, от земли, чем кричащими вызовами, — удалось сохранить государственное влияние на собственность. Процесс разгосударствления был остановлен на уровне малой приватизации, проводившейся под эгидой Международной финансовой корпорации (МФК), и ограничился розничной торговлей и мелкими предприятиями", — пишет Анфимов.
"Я сегодня с содроганием думаю, что было бы со страной, если бы все раздали в частную собственность или закрыли неэффективно работающие предприятия. К этому тогда, и с удвоенной силой теперь, нас призывает разномастный хор рыночников, называя заводы "токсичными активами" (выражение-то какое выдумали — как будто там склад отравляющих веществ, готовый вот-вот рвануть)", — говорится в статье.
Председатель КГК вспоминает, как "в начале 90-х нередко озвучивался, причем, людьми неслучайными, тезис о том, что нам не нужен МАЗ, не нужен МТЗ, БелАЗ". "Главным аргументом было сравнение качественных характеристик нашей техники с ведущими мировыми производителями аналогичной техники: "Все равно же лучше "Мерседеса", "Скании", "Вольво", "Джон Дира" или "Катерпиллера" не сделаем! Сколько нам тех машин нужно? Купим на Западе!" Так-то оно так. Возможно, что наш МАЗ уступит западному аналогу по некоторым эксплуатационным или эргономическим характеристикам. Но цена! Да в том и беда, чтобы купить что-то на Западе, надо, в свою очередь, что-то продать. Пусть не на Запад, но хотя бы на том же постсоветском пространстве. Да и внутри страны наша техника намного дешевле западной, часто работая не хуже. А что продать, если не будет МАЗов, тракторов, большегрузных самосвалов и другой техники, которую мы умели выпускать и выпускаем?" — пишет Анфимов.
По его мнению, "многие страны поддались на эти "советы и рекомендации" и лишились национальных экономик и экономической самостоятельности". "И даже те, кто стал вожделенным членом европейского сообщества, как бы высоко ни держали головы, не состоялись, да и вряд ли состоятся там патрициями", — отмечает чиновник.
Анфимов заявляет, что вмешательство государства в экономику существовало всегда. "Отдельные критики от экономики такое вмешательство со стороны белорусского государства расценивают не иначе как волюнтаризм в самом худшем его проявлении. Но действия правительств зарубежных государств по ограничению внутреннего рынка от импорта через таможенные барьеры и тарифную политику почему-то называют — с уважительно-унизительным раболепием и придыханием — мерами макроэкономического регулирования, — говорится в статье. — Мы у себя, оказывается, экономику через колено ломаем излишним административным жимом, а там все в соответствии с экономическими законами движется и развивается. Наша же беда не в том, что экономика якобы вопреки этим законам выстраивается, да еще при этом как-то выкарабкивается из сложнейших ситуаций, а в том, что мы не научились оппонировать навязываемому нам алгоритму поведения".
"Сегодня развелось столько дядей и тетей, колесящих по белу свету в поисках простачков, готовых клюнуть на их рекомендации: как себя вести, с кем дружить, какими быть. Тут бы и вспомнить о допущенных ошибках и промахах наших соседей, и не только по Советскому Союзу, угодивших в ловко сплетенные сети обещаний рыночного рая. Вот здесь-то рынок действительно похозяйствовал. Сложившиеся кооперационные связи были разрушены. В национальные экономики вошли со своими интересами транснациональные компании развитых стран. Они сыграли роль троянского коня, фактически уничтожив по одиночке более слабые местные предприятия", — уверен председатель КГК.
Анфимов считает, что интересы транснациональных корпораций — это "зачистка под ноль от пусть и слабых, но все же местных конкурентов, освобождение пусть и не очень емкого, но какого-никакого рынка для своей продукции". "В результате многие предприятия были просто вырезаны. А зачем они, когда есть за границей заводы, которые поставят вам все, что душе угодно! Главное, чтобы были деньги. Нет своих денег — одолжат, переодолжат, — пишет главный контролер. — Так, лишившись экономической самостоятельности, лишаются политической независимости. И вам будут уже не рекомендовать, а указывать: как жить, с кем дружить, кого избирать во власть. И уже не народ будет избирать: все будет диктоваться извне".
"Как тут не вспомнить плановую экономику, которую только ленивый не пытается охаять, лягнуть как поверженного исполина. Но этот сонм нестройных голосов идет не от твердого убеждения, что все действительно было плохо. Решают политическая конъюнктура и ангажированность дирижеров этого хора", — считает Анфимов. По его мнению, "идея плановой экономики не просто опередила время, а позволила в короткие сроки только за счет внутренних ресурсов восстановить разрушенную и Первой мировой, и гражданской войной экономику СССР". "Все предприятия работали в теснейшей кооперационной связке. Каждый знал, что производить и сколько. А главное, не было проблем со сбытом продукции. Четко и отлаженно работал механизм баланса производства и распределения. Под это выстраивалась денежно-кредитная политика", — заявляет чиновник.
Однако, уверен он, "со временем идею плановой экономики выхолостили и перевернули с ног на голову — через так называемые повышенные социалистические обязательства, когда отрасли и регионы из кожи вон лезли, показывая свою прыть в стремлении догнать и перегнать".
"Я не понимаю, почему кому-то неймется разрушить то, что обеспечивает спокойствие и стабильность, наверное, единственной на постсоветском пространстве страны, — пишет Анфимов. — Нашей страны, которую благодаря сдерживающим факторам внутренней и внешней государственной политики миновала участь внутриполитических, межнациональных и межконфессиональных разборок. Эксперименты в сфере общественно-экономических отношений слишком дорого обходятся государствам, где они проводятся. Но еще более высокую цену платят за них народы этих государств. Эти опыты так обильно политы кровушкой людской, что у любого здравомыслящего политика — не популиста, которым движут меркантильные политические интересы, а именно здравомыслящего, живущего заботами о судьбах и чаяниях своего народа — рука никогда не поднимется нажать на кнопку, запускающую механизм этого эксперимента".
Главный контролер считает, что "выйти в интернет и бросить там клич "Даешь реформы!" — большого ума не надо". "А какие реформы сегодня нужны обществу? Получить возможность тягать в парламенте друг друга за чубы или в прямом эфире телевидения выплеснуть оппоненту в лицо стакан воды?! Так для этого реформы не нужны. Дураков и без них хватает — только выпусти на трибуну", — отмечает Анфимов.
По его мнению, "большого ума и особых усилий не надо, чтобы превратить жизнь общества в перманентный спектакль с оттенками трагифарса — отпусти вожжи и не остановишь". "Гораздо сложнее в узде все удержать. А то, что эта узда нужна в этой непростой для жизни страны период, когда малейшая слабинка может качнуть даже самую крепкую, на первый взгляд, равновесную систему, сомнений нет! Псевдосвобода и псевдодемократия во многом Союз развалили и продолжают разваливать многие постсоветские республики. Очень не хотелось бы, чтобы этот процесс превратился в цепную реакцию и докатился бы до нас", — сказано в статье.
Анфимов не доволен критикой политики властей со стороны экономистов, которую он считает "нахрапистой, безапелляционной и популистской".
Он подчеркивает, что "в мире почти 200 стран, и лишь десятка два из них могут позиционировать себя успешными". "Да и у них не все идеально: оценку мы нередко даем через окно туристического автобуса, через внешний антураж, совершенно не зная изнанки жизни. Где гарантия, что после навязываемых или предлагаемых реформ мы попадем хотя бы в первую тридцатку? А ведь в этой тридцатке мы бы давно уже были, если бы нам не мешали жить, как этого хочет сама белорусская нация", — заявляет председатель КГК.
Беларусь чиновник называет "маленьким государством в центре Европы в окружении не всегда доброжелательных партнеров". "Определение "партнер" все-таки предполагает какое-то сотрудничество, взаимодействие, а здесь все время или палки в колеса, или глухая стена непонимания, отторжения протянутой для дружбы руки. Причем нередко по одной лишь причине: оказывается, мы еще живы и собираемся долго жить. И это спокойствие, общественная тишина для кого-то как бельмо на глазу — чего это у белорусов получается, а у них нет", — отмечает глава комитета.
Анфимов критикует экономики бывших республик СССР, выбравших путь европейской интеграции: "У самих половина населения разбежалась по западным государствам в поисках лучшей доли, потому как дома делать нечего, и берут смелость соседей учить жизнь обустраивать".
Председатель КГК заключает, что "сегодня реформирование экономики страны — это не главная задача". "Реформы нужны, но не в сфере экономических отношений через перераспределение собственности от государства частнику. Прежде всего они должны коснуться отношения людей к труду. С неба ничего не упадет. Может, и шаблонно прозвучит, но главная реформа должна прежде всего в умах, в мозгах произойти. Чтобы мы сами наконец поняли, что наше счастье в наших же руках и никто его из-за моря нам не принесет, там своих проблем хватает. Но всегда найдутся желающие на временных трудностях подставить подножку, чтобы не мозолили глаза своей стабильностью и спокойствием", — считает он.
По мнению председателя КГК, правоотношения государства как собственника с принадлежащими ему активами ничем не отличаются от частной собственности. "Другое дело, что кого-то бесит, что то, что должно было давно умереть, почему-то до сих пор живет. И этот кто-то никак не хочет признать, что именно благодаря тому, что в начале 90-х была проявлена государственная мудрость — продиктованная скорее интуицией, что называется, от земли, чем кричащими вызовами, — удалось сохранить государственное влияние на собственность. Процесс разгосударствления был остановлен на уровне малой приватизации, проводившейся под эгидой Международной финансовой корпорации (МФК), и ограничился розничной торговлей и мелкими предприятиями", — пишет Анфимов.
"Я сегодня с содроганием думаю, что было бы со страной, если бы все раздали в частную собственность или закрыли неэффективно работающие предприятия. К этому тогда, и с удвоенной силой теперь, нас призывает разномастный хор рыночников, называя заводы "токсичными активами" (выражение-то какое выдумали — как будто там склад отравляющих веществ, готовый вот-вот рвануть)", — говорится в статье.
Председатель КГК вспоминает, как "в начале 90-х нередко озвучивался, причем, людьми неслучайными, тезис о том, что нам не нужен МАЗ, не нужен МТЗ, БелАЗ". "Главным аргументом было сравнение качественных характеристик нашей техники с ведущими мировыми производителями аналогичной техники: "Все равно же лучше "Мерседеса", "Скании", "Вольво", "Джон Дира" или "Катерпиллера" не сделаем! Сколько нам тех машин нужно? Купим на Западе!" Так-то оно так. Возможно, что наш МАЗ уступит западному аналогу по некоторым эксплуатационным или эргономическим характеристикам. Но цена! Да в том и беда, чтобы купить что-то на Западе, надо, в свою очередь, что-то продать. Пусть не на Запад, но хотя бы на том же постсоветском пространстве. Да и внутри страны наша техника намного дешевле западной, часто работая не хуже. А что продать, если не будет МАЗов, тракторов, большегрузных самосвалов и другой техники, которую мы умели выпускать и выпускаем?" — пишет Анфимов.
По его мнению, "многие страны поддались на эти "советы и рекомендации" и лишились национальных экономик и экономической самостоятельности". "И даже те, кто стал вожделенным членом европейского сообщества, как бы высоко ни держали головы, не состоялись, да и вряд ли состоятся там патрициями", — отмечает чиновник.
Анфимов заявляет, что вмешательство государства в экономику существовало всегда. "Отдельные критики от экономики такое вмешательство со стороны белорусского государства расценивают не иначе как волюнтаризм в самом худшем его проявлении. Но действия правительств зарубежных государств по ограничению внутреннего рынка от импорта через таможенные барьеры и тарифную политику почему-то называют — с уважительно-унизительным раболепием и придыханием — мерами макроэкономического регулирования, — говорится в статье. — Мы у себя, оказывается, экономику через колено ломаем излишним административным жимом, а там все в соответствии с экономическими законами движется и развивается. Наша же беда не в том, что экономика якобы вопреки этим законам выстраивается, да еще при этом как-то выкарабкивается из сложнейших ситуаций, а в том, что мы не научились оппонировать навязываемому нам алгоритму поведения".
"Сегодня развелось столько дядей и тетей, колесящих по белу свету в поисках простачков, готовых клюнуть на их рекомендации: как себя вести, с кем дружить, какими быть. Тут бы и вспомнить о допущенных ошибках и промахах наших соседей, и не только по Советскому Союзу, угодивших в ловко сплетенные сети обещаний рыночного рая. Вот здесь-то рынок действительно похозяйствовал. Сложившиеся кооперационные связи были разрушены. В национальные экономики вошли со своими интересами транснациональные компании развитых стран. Они сыграли роль троянского коня, фактически уничтожив по одиночке более слабые местные предприятия", — уверен председатель КГК.
Анфимов считает, что интересы транснациональных корпораций — это "зачистка под ноль от пусть и слабых, но все же местных конкурентов, освобождение пусть и не очень емкого, но какого-никакого рынка для своей продукции". "В результате многие предприятия были просто вырезаны. А зачем они, когда есть за границей заводы, которые поставят вам все, что душе угодно! Главное, чтобы были деньги. Нет своих денег — одолжат, переодолжат, — пишет главный контролер. — Так, лишившись экономической самостоятельности, лишаются политической независимости. И вам будут уже не рекомендовать, а указывать: как жить, с кем дружить, кого избирать во власть. И уже не народ будет избирать: все будет диктоваться извне".
"Как тут не вспомнить плановую экономику, которую только ленивый не пытается охаять, лягнуть как поверженного исполина. Но этот сонм нестройных голосов идет не от твердого убеждения, что все действительно было плохо. Решают политическая конъюнктура и ангажированность дирижеров этого хора", — считает Анфимов. По его мнению, "идея плановой экономики не просто опередила время, а позволила в короткие сроки только за счет внутренних ресурсов восстановить разрушенную и Первой мировой, и гражданской войной экономику СССР". "Все предприятия работали в теснейшей кооперационной связке. Каждый знал, что производить и сколько. А главное, не было проблем со сбытом продукции. Четко и отлаженно работал механизм баланса производства и распределения. Под это выстраивалась денежно-кредитная политика", — заявляет чиновник.
Однако, уверен он, "со временем идею плановой экономики выхолостили и перевернули с ног на голову — через так называемые повышенные социалистические обязательства, когда отрасли и регионы из кожи вон лезли, показывая свою прыть в стремлении догнать и перегнать".
"Я не понимаю, почему кому-то неймется разрушить то, что обеспечивает спокойствие и стабильность, наверное, единственной на постсоветском пространстве страны, — пишет Анфимов. — Нашей страны, которую благодаря сдерживающим факторам внутренней и внешней государственной политики миновала участь внутриполитических, межнациональных и межконфессиональных разборок. Эксперименты в сфере общественно-экономических отношений слишком дорого обходятся государствам, где они проводятся. Но еще более высокую цену платят за них народы этих государств. Эти опыты так обильно политы кровушкой людской, что у любого здравомыслящего политика — не популиста, которым движут меркантильные политические интересы, а именно здравомыслящего, живущего заботами о судьбах и чаяниях своего народа — рука никогда не поднимется нажать на кнопку, запускающую механизм этого эксперимента".
Главный контролер считает, что "выйти в интернет и бросить там клич "Даешь реформы!" — большого ума не надо". "А какие реформы сегодня нужны обществу? Получить возможность тягать в парламенте друг друга за чубы или в прямом эфире телевидения выплеснуть оппоненту в лицо стакан воды?! Так для этого реформы не нужны. Дураков и без них хватает — только выпусти на трибуну", — отмечает Анфимов.
По его мнению, "большого ума и особых усилий не надо, чтобы превратить жизнь общества в перманентный спектакль с оттенками трагифарса — отпусти вожжи и не остановишь". "Гораздо сложнее в узде все удержать. А то, что эта узда нужна в этой непростой для жизни страны период, когда малейшая слабинка может качнуть даже самую крепкую, на первый взгляд, равновесную систему, сомнений нет! Псевдосвобода и псевдодемократия во многом Союз развалили и продолжают разваливать многие постсоветские республики. Очень не хотелось бы, чтобы этот процесс превратился в цепную реакцию и докатился бы до нас", — сказано в статье.
Анфимов не доволен критикой политики властей со стороны экономистов, которую он считает "нахрапистой, безапелляционной и популистской".
Он подчеркивает, что "в мире почти 200 стран, и лишь десятка два из них могут позиционировать себя успешными". "Да и у них не все идеально: оценку мы нередко даем через окно туристического автобуса, через внешний антураж, совершенно не зная изнанки жизни. Где гарантия, что после навязываемых или предлагаемых реформ мы попадем хотя бы в первую тридцатку? А ведь в этой тридцатке мы бы давно уже были, если бы нам не мешали жить, как этого хочет сама белорусская нация", — заявляет председатель КГК.
Беларусь чиновник называет "маленьким государством в центре Европы в окружении не всегда доброжелательных партнеров". "Определение "партнер" все-таки предполагает какое-то сотрудничество, взаимодействие, а здесь все время или палки в колеса, или глухая стена непонимания, отторжения протянутой для дружбы руки. Причем нередко по одной лишь причине: оказывается, мы еще живы и собираемся долго жить. И это спокойствие, общественная тишина для кого-то как бельмо на глазу — чего это у белорусов получается, а у них нет", — отмечает глава комитета.
Анфимов критикует экономики бывших республик СССР, выбравших путь европейской интеграции: "У самих половина населения разбежалась по западным государствам в поисках лучшей доли, потому как дома делать нечего, и берут смелость соседей учить жизнь обустраивать".
Председатель КГК заключает, что "сегодня реформирование экономики страны — это не главная задача". "Реформы нужны, но не в сфере экономических отношений через перераспределение собственности от государства частнику. Прежде всего они должны коснуться отношения людей к труду. С неба ничего не упадет. Может, и шаблонно прозвучит, но главная реформа должна прежде всего в умах, в мозгах произойти. Чтобы мы сами наконец поняли, что наше счастье в наших же руках и никто его из-за моря нам не принесет, там своих проблем хватает. Но всегда найдутся желающие на временных трудностях подставить подножку, чтобы не мозолили глаза своей стабильностью и спокойствием", — считает он.