Лукашенко и Путин проведут переговоры в Сочи

Минск, 22 августа. Александр Лукашенко направился с визитом в Россию, сообщила пресс-служба белорусского президента.

Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в Сочи.



Главы государств подробно обсудят широкий спектр вопросов в развитии белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, мировую повестку дня, сообщает пресс-служба.



Напомним, Путин 23 июля во время телефонного разговора пригласил Лукашенко в ближайшее время посетить Россию. Как отмечалось, возможная встреча глав государств, во время которой планируется детально обсудить весь спектр двусторонних отношений, может состояться в Сочи.



Александр Лукашенко в ходе назначения нового правительства 18 августа отреагировал на комментарии в СМИ и интернете об отношениях с Россией и внешней политике страны.



"Некоторые, особенно россияне, "плявузгают", иначе не скажешь: "Лукашенко хочет что-то показать или показаться Путину". Слушайте, мы друг друга знаем, наверное, больше 20 лет. Мне что показывать надо Путину? Он меня знает, как в народе говорят, как облупленного. И я его так же знаю. Что нам друг другу еще показывать? Я в Кремль отчитываться не езжу. Мы договорились о наших взаимоотношениях. У нас самые продвинутые отношения — в союзе Беларуси и России. Мы заключили массу, больше сотни нормативно-правовых актов, у нас создана определенная база. Мы устно можем принимать решения и реализовывать их. У нас очень добрые и близкие отношения", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.



"Но что мы хотим от России? Если Россия подписала с Беларусью договор, соглашение, мы требуем, чтобы это безукоризненно выполнялось, — заявил он. — И я открыто говорю, что мы никогда не станем вассалами ни одной страны. Не надо от нас требовать, как некоторые начинают уже на злобу дня писать: "Надо быстрее Лукашенко вступить в состав России и Беларусь туда скинуть".



"Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение. И зачем это в современном мире? Мы можем существовать в союзе с Россией и решать наши общие задачи без всяких проблем. Это самая близкая нам страна. Мы один народ фактически, мы от одного корня — белорусы, россияне и украинцы", — считает Лукашенко.



"Мы не хотим повторения того, что происходит в Украине с Россией — конфликт этот. Нам это не надо. И России это не нужно. Потому что у нее единственное окно в 1 тыс. км с востока на запад — это Беларусь. Россия нуждается в стабильной Беларуси", — заявил он.



Глава государства также отметил, что Россия боится потерять Беларусь, некоторые говорят, что республика развернулась на Запад. "Да никуда мы не разворачивались и разворачиваться не собираемся. Наша судьба определена Господом — быть здесь, в центре Европы. Вот этим прочным крепким мостом между Востоком и Западом", — подчеркнул Лукашенко.