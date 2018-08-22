Геращенко: Контактная группа в Минске начала работу по составлению списков задержанных украинцев на территории самопровозглашенных республик

Минск, 22 августа. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины начала работу по составлению списков задержанных украинцев на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщила в "Фейсбуке" вице-спикер верховной рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко.



По ее словам, российская сторона возражает против инициативы об отдельной встрече в Минске для обсуждения возможности передачи 36 россиян в обмен на находящихся в заключении в РФ граждан Украины. "Очевидно, что Россия не ценит своих граждан. Представители РФ и ОБСЕ были официально проинформированы об обращении к президенту Путину 22 российских граждан, приговоренных к террористическим актам, шпионажу, подрывным действиям в рядах бандформирований с просьбой обменять их на заключенных в России украинцев. Украинская сторона, напротив, готова обменять их как можно быстрее", — отметила Геращенко.



Представитель Украины сообщила, что в начале сентября запланирован визит координатора подгруппы по гуманитарным вопросам Тони Фриша на территорию ДНР и ЛНР. "Мы еще раз напомнили, что украинские заложники лишены телефонной связи, переписки и права на получение посылок. Мы настаиваем на том, чтобы господин Фриш был допущен к тому, чтобы увидеть всех тех украинских военнослужащих, которые были незаконно задержаны бандитскими подразделениями в течение нескольких лет", — подчеркнула вице-спикер.



Как сообщалось, в Минске 21 августа после почти месячного перерыва начался двухдневный раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Проходят встречи трех из четырех подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию украинского конфликта: по политическим, по гуманитарным и по вопросам безопасности. Подгруппа по экономике не собиралась. Переговоры в "Президент-отеле" традиционно проходят в закрытом для СМИ режиме. 22 августа встречи подгрупп продолжаются, во второй половине дня ожидается заседание самой контактной группы.



Предыдущий раунд переговоров в белорусской столице состоялся 25 июля, после чего контактная группа ушла на каникулы. По итогам этого раунда спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик заявил журналистам, что число жертв среди гражданского населения и количество случаев нарушения режима прекращения огня на востоке Украины сокращается.