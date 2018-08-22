Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/22/969645/
Дата распечатки: 22.08.2018 13:56
 
22.08.2018 13:08 Общество, Политика

Лукашенко: Чувство признательности воинам-освободителям навсегда объединило братские народы Беларуси и России

Минск, 22 августа. Александр Лукашенко 22 августа поздравил губернатора Курской области России Александра Михайлова, ветеранов Великой Отечественной войны и жителей этого российского региона с 75-й годовщиной победы в Курской битве, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что данное событие переломило ход боевых действий и позволило начать стратегическое наступление советских войск. "Это сражение останется в истории как пример настоящего мужества и героизма, силы духа и веры в победу. Каждая пядь курской земли полита кровью павших героев, солдат и офицеров разных национальностей. Их подвиг вечно будет жить в сердцах белорусов", — говорится в поздравлении.

По словам Лукашенко, "чувство глубокой признательности воинам-освободителям, подарившим людям право на мирную жизнь, навсегда объединило братские народы Беларуси и России".

Как сообщалось, сегодня Лукашенко направился с визитом в Россию. В Сочи он проведет переговоры с Владимиром Путиным. Главы государств подробно обсудят широкий спектр вопросов в развитии белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, мировую повестку дня, сообщила пресс-служба белорусского президента.
Алексей Александров, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Среда, 22 Август 2018, 13:56
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск