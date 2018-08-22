22.08.2018 13:09 Экономика, Финансы
Евро на торгах БВФБ вырос более чем на копейку, российский рубль подешевел почти на две
Минск, 22 августа. 22 августа на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар США и евро подорожали, российский рубль подешевел.
По итогам торгов курс евро вырос на 0,0136 рубля (0,58%) и составил 2,3649 рубля.
Курс доллара США вырос на 0,0009 рубля (0,04%) до 2,0426 рубля.
Курс российского рубля снизился на 0,0175 рубля (0,58%) и составил 3,0205 белорусского рубля за 100 российских.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.
Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent постепенно растут в цене и торгуются в районе 73 долларов за баррель.
В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 вырос на 0,438 рубля и составил 67,6163 рубля.