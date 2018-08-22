Белорусская информационная компания
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Дата распечатки: 22.08.2018 13:56
 
22.08.2018 13:09 Экономика, Финансы

Евро на торгах БВФБ вырос более чем на копейку, российский рубль подешевел почти на две

Минск, 22 августа. 22 августа на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар США и евро подорожали, российский рубль подешевел.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0136 рубля (0,58%) и составил 2,3649 рубля.

Курс доллара США вырос на 0,0009 рубля (0,04%) до 2,0426 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0175 рубля (0,58%) и составил 3,0205 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent постепенно растут в цене и торгуются в районе 73 долларов за баррель.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 вырос на 0,438 рубля и составил 67,6163 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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