"Белтелеком" 1 сентября повышает тарифы на доступ в интернет

Минск, 22 августа. РУП "Белтелеком" объявило о повышении 1 сентября тарифов на доступ в интернет.



Повышение не коснется стоимости регулируемых услуг местной и междугородной телефонной связи, международной телефонной связи, услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, услуг доступа в интернет с гарантированной полосой пропускания, услуг хостинга.



Так, абонентская плата ADSL-тарифа "Домосед старт" увеличится с 15,5 до 15,7 рубля в месяц, "Домосед XXL" — с 17 до 17,5 рубля. Ежемесячный платеж по тарифу "Комфорт экспресс" увеличится с 9 до 9,5 рубля, "Рекорд 10" — с 17,1 до 18 рублей, "Рекорд 50 new" — с 23,5 до 24 рублей.



Таким образом, подорожание по пяти тарифам составит в среднем 3,4%.



21 августа о повышении тарифов на свои услуги с начала сентября объявили телеком-операторы "МТС" и velcom. Они намерены повысить тарифы на основные услуги сотовой связи до 2,9%.