Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/22/969665/
Дата распечатки: 22.08.2018 15:27
 
22.08.2018 14:13 Общество, Экономика

"Белтелеком" 1 сентября повышает тарифы на доступ в интернет

Минск, 22 августа. РУП "Белтелеком" объявило о повышении 1 сентября тарифов на доступ в интернет.

Повышение не коснется стоимости регулируемых услуг местной и междугородной телефонной связи, международной телефонной связи, услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, услуг доступа в интернет с гарантированной полосой пропускания, услуг хостинга.

Так, абонентская плата ADSL-тарифа "Домосед старт" увеличится с 15,5 до 15,7 рубля в месяц, "Домосед XXL" — с 17 до 17,5 рубля. Ежемесячный платеж по тарифу "Комфорт экспресс" увеличится с 9 до 9,5 рубля, "Рекорд 10" — с 17,1 до 18 рублей, "Рекорд 50 new" — с 23,5 до 24 рублей.

Таким образом, подорожание по пяти тарифам составит в среднем 3,4%.

21 августа о повышении тарифов на свои услуги с начала сентября объявили телеком-операторы "МТС" и velcom. Они намерены повысить тарифы на основные услуги сотовой связи до 2,9%.
Алексей Александров, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Среда, 22 Август 2018, 15:27
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск