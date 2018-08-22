Песков: Любые противоречия в отношениях России и Беларуси могут быть урегулированы

Минск, 22 августа. "Любые противоречия в отношениях России и Беларуси носят рабочий характер и могут быть урегулированы", — заявил журналистам 22 августа в Сочи пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Сегодня с рабочим визитом в Сочи прибывает президент Беларуси Александр Лукашенко, и президент Путин продолжит рабочий день контактами с главой Беларуси", — цитирует Пескова агентство ТАСС.

Представитель Кремля напомнил о формате Союзного государства и о том, что Беларусь является ближайшим союзником и главным экономическим партнером РФ. "Объем отношений во всех сферах настолько велик, что эти отношения не могут осуществляться и существовать без шероховатостей. Это рабочие шероховатости, которые урегулируются", — сказал Песков.

Он заключил, что "в том числе для этого и происходят встречи двух президентов".

Лукашенко направился в Сочи утром 22 августа. Как ранее сообщила пресс-служба белорусского руководителя, главы государств подробно обсудят широкий спектр вопросов в развитии белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, мировую повестку дня.



23 июля во время телефонного разговора Путин пригласил Лукашенко в ближайшее время посетить Россию. Отмечалось, что встреча глав государств, во время которой планируется детально обсудить весь спектр двусторонних отношений, может состояться в Сочи.

