В Минске проходит заседание контактной группы по Украине

Минск, 22 августа. В Минске проходит заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, сообщает в "Фейсбуке" Дарья Олифер — пресс-секретарь украинского представителя на переговорах Леонида Кучмы.



Накануне, 21 августа, после почти месячного перерыва в белорусской столице начался двухдневный раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Состоялись встречи трех из четырех подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию украинского конфликта: по политическим, по гуманитарным и по вопросам безопасности. Подгруппа по экономике не собиралась.



Переговоры в "Президент-отеле" традиционно проходят в закрытом для СМИ режиме.



Вице-спикер Верховной рады представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко сегодня сообщила в "Фейсбуке", что контактная группа в Минске начала работу по составлению списков задержанных украинцев на территории самопровозглашенных республик.



Предыдущий раунд переговоров в белорусской столице состоялся 25 июля, после чего контактная группа ушла на каникулы. По итогам этого раунда спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик заявил журналистам, что число жертв среди гражданского населения и количество случаев нарушения режима прекращения огня на востоке Украины сокращаются.