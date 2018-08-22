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Дата распечатки: 22.08.2018 15:27
 
22.08.2018 15:02 Общество

Милиция задержала 25-летнего мужчину, совершившего два разбойных нападения в минских магазинах

Минск, 22 августа. Сотрудники МВД и ГУВД Мингорисполкома задержали ранее судимого за имущественные преступления 25-летнего мужчину, который совершил два разбойных нападения в магазинах по улицам Притыцкого и Лидской в Минске.

Как сообщили в ГУВД, 21 июля в милицию поступила информация о хищении 130 рублей в продуктовом магазине на улице Притыцкого, совершенном неустановленным мужчиной с использованием предмета, похожего на пистолет. 24 июля произошло аналогичное преступление в магазине на улице Лидская. Правоохранителями было установлено, что к совершению обоих разбойных нападений причастно одно и то же лицо.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность злоумышленника. Им оказался 25-летний ранее судимый за имущественные преступления мужчина. Его задержали в Воложинском районе. По месту жительства обнаружен предмет, похожий на пистолет. В ходе расследования предстоит установить, является ли данный предмет оружием.

Фрунзенский (Минска) районный отдел Следственного комитета проводит предварительное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса (разбой, совершенный повторно).
Марина Носова, БелаПАН.

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