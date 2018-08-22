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Дата распечатки: 22.08.2018 15:27
 
22.08.2018 15:16 Общество

На белорусско-латвийской границе задержана группа нелегалов из Монголии

Минск, 22 августа. На белорусско-латвийской границе задержана группа нелегальных мигрантов из Монголии.

Как сообщил Государственный пограничный комитет, вечером 21 августа в населенном пункте Чурилово Верхнедвинского района в пограничной полосе наряд по оперативной информации задержал пятерых граждан Монголии. Иностранцы пытались нарушить государственную границу, перейдя из Беларуси в Латвию. С выходцами из Восточной Азии ведется разбирательство для выяснения их намерений.

В отношении задержанных начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима (статьи 23.29 и 23.30 КоАП). Им грозит штраф и депортация с запретом въезда в страну до пяти лет.

Марина Носова, БелаПАН.

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