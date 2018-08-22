Представители Беларуси во главе с замглавы МИД Дапкюнасом изучают опыт экономического развития и реформ Китая

Минск, 22 августа. 20—29 августа группа под руководством заместителя министра иностранных дел Андрея Дапкюнаса посещает Пекин и Шанхай для участия в семинаре для государственных служащих высокого уровня по изучению опыта экономического развития и современных реформ Китайской Народной Республики. Семинар организован Министерством коммерции КНР.



Как сообщает пресс-служба белорусского МИД, в Пекине группа обсудит вопросы регулирования финансового рынка и развития современной финансовой системы Китая в Министерстве финансов КНР, узнает про систему социального обеспечения Китая в рамках семинаров в Министерстве трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР, а также ознакомится с деятельностью крупнейших китайских корпораций "Китайская туристическая группа" и "Алибаба Групп".



Представители Беларуси посетят Шанхайскую свободную экономическую зону для исследования китайского опыта в сфере инвестиций. Запланировано также изучение отрасли городского строительства и архитектуры Китая.