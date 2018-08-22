Путин обсудил с Лукашенко сотрудничество Беларуси и России с глазу на глаз

Минск, 22 августа. Сотрудничество Беларуси и России обсудили с глазу на глаз главы двух государств 22 августа в Сочи. Владимир Путин отметил, что рад этой возможности, а Александр Лукашенко заявил, что проблемы в этом направлении не накапливаются.





"Мы с вами встречаемся регулярно, но тем не менее каждая из этих встреч имеет значение и очень важна для нас. Я очень рад вас видеть", — добавил российский президент.



В свою очередь, Лукашенко поблагодарил Путина за приглашение: "Как бы ни банально звучало, спасибо, Владимир Владимирович, за приглашение немного отвлечься от наших проблем житейских, президентских. Я ежегодно бываю здесь, а здесь клочок земли Беларуси — рядом с вами за забором. И я при любом таком удобном случае стараюсь сюда приехать для того, чтобы на три-четыре дня отойти от тех проблем, которые всегда накапливаются. Они одинаковые. И у вас их хватает, только в больших объемах", — отметил белорусский руководитель.



Как отметил Лукашенко, проблемы в этом направлении не накапливаются и постепенно в различном темпе решаются. "Нам действительно есть о чем поговорить, но я бы не сказал, что у нас накапливаются проблемы. У нас проблемы есть, которые решаются и быстро, и долго не решаются. Но новые проблемы, к счастью, не появляются, как я проанализировал, за последнее время. Но, тем не менее, эти проблемы без нас никто не решит. И некоторые проблемы и не наши приходится решать, как у нас часто с вами бывает. Поэтому действительно есть о чем поговорить. И я буду рад, если вы пополните мои знания в плане международных отношений, ваших встреч, ваших впечатлений и совместных действий на международной арене", — сказал глава белорусского государства.



Александр Лукашенко в ходе назначения нового правительства 18 августа отреагировал на комментарии в СМИ и интернете об отношениях с Россией и внешней политике страны.



"Некоторые, особенно россияне, "плявузгают", иначе не скажешь: "Лукашенко хочет что-то показать или показаться Путину". Слушайте, мы друг друга знаем, наверное, больше 20 лет. Мне что показывать надо Путину? Он меня знает, как в народе говорят, как облупленного. И я его так же знаю. Что нам друг другу еще показывать? Я в Кремль отчитываться не езжу. Мы договорились о наших взаимоотношениях. У нас самые продвинутые отношения — в союзе Беларуси и России. Мы заключили массу, больше сотни нормативно-правовых актов, у нас создана определенная база. Мы устно можем принимать решения и реализовывать их. У нас очень добрые и близкие отношения", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.



"Но что мы хотим от России? Если Россия подписала с Беларусью договор, соглашение, мы требуем, чтобы это безукоризненно выполнялось, — заявил он. — И я открыто говорю, что мы никогда не станем вассалами ни одной страны. Не надо от нас требовать, как некоторые начинают уже на злобу дня писать: "Надо быстрее Лукашенко вступить в состав России и Беларусь туда скинуть".



"Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение. И зачем это в современном мире? Мы можем существовать в союзе с Россией и решать наши общие задачи без всяких проблем. Это самая близкая нам страна. Мы один народ фактически, мы от одного корня — белорусы, россияне и украинцы", — считает Лукашенко.



"Мы не хотим повторения того, что происходит в Украине с Россией — конфликт этот. Нам это не надо. И России это не нужно. Потому что у нее единственное окно в 1 тыс. км с востока на запад — это Беларусь. Россия нуждается в стабильной Беларуси", — заявил он.



Глава государства также отметил, что Россия боится потерять Беларусь, некоторые говорят, что республика развернулась на Запад. "Да никуда мы не разворачивались и разворачиваться не собираемся. Наша судьба определена Господом — быть здесь, в центре Европы. Вот этим прочным крепким мостом между Востоком и Западом", — подчеркнул Лукашенко. "Рад вас видеть. Рад возможности воспользоваться этим и поговорить совсем с глазу на глаз, что называется, по вопросам, которые относятся к двусторонним и к нашим проблемам международного характера. Имею в виду объединения, где мы с вами работаем совместно. И международные вопросы более широкого плана", — сказал Путин. Сюжет об этом был показан в вечернем эфире телеканала "Беларусь 1" "Мы с вами встречаемся регулярно, но тем не менее каждая из этих встреч имеет значение и очень важна для нас. Я очень рад вас видеть", — добавил российский президент.В свою очередь, Лукашенко поблагодарил Путина за приглашение: "Как бы ни банально звучало, спасибо, Владимир Владимирович, за приглашение немного отвлечься от наших проблем житейских, президентских. Я ежегодно бываю здесь, а здесь клочок земли Беларуси — рядом с вами за забором. И я при любом таком удобном случае стараюсь сюда приехать для того, чтобы на три-четыре дня отойти от тех проблем, которые всегда накапливаются. Они одинаковые. И у вас их хватает, только в больших объемах", — отметил белорусский руководитель.Как отметил Лукашенко, проблемы в этом направлении не накапливаются и постепенно в различном темпе решаются. "Нам действительно есть о чем поговорить, но я бы не сказал, что у нас накапливаются проблемы. У нас проблемы есть, которые решаются и быстро, и долго не решаются. Но новые проблемы, к счастью, не появляются, как я проанализировал, за последнее время. Но, тем не менее, эти проблемы без нас никто не решит. И некоторые проблемы и не наши приходится решать, как у нас часто с вами бывает. Поэтому действительно есть о чем поговорить. И я буду рад, если вы пополните мои знания в плане международных отношений, ваших встреч, ваших впечатлений и совместных действий на международной арене", — сказал глава белорусского государства.Александр Лукашенко в ходе назначения нового правительства 18 августа отреагировал на комментарии в СМИ и интернете об отношениях с Россией и внешней политике страны."Некоторые, особенно россияне, "плявузгают", иначе не скажешь: "Лукашенко хочет что-то показать или показаться Путину". Слушайте, мы друг друга знаем, наверное, больше 20 лет. Мне что показывать надо Путину? Он меня знает, как в народе говорят, как облупленного. И я его так же знаю. Что нам друг другу еще показывать? Я в Кремль отчитываться не езжу. Мы договорились о наших взаимоотношениях. У нас самые продвинутые отношения — в союзе Беларуси и России. Мы заключили массу, больше сотни нормативно-правовых актов, у нас создана определенная база. Мы устно можем принимать решения и реализовывать их. У нас очень добрые и близкие отношения", — цитирует Лукашенко его пресс-служба."Но что мы хотим от России? Если Россия подписала с Беларусью договор, соглашение, мы требуем, чтобы это безукоризненно выполнялось, — заявил он. — И я открыто говорю, что мы никогда не станем вассалами ни одной страны. Не надо от нас требовать, как некоторые начинают уже на злобу дня писать: "Надо быстрее Лукашенко вступить в состав России и Беларусь туда скинуть"."Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение. И зачем это в современном мире? Мы можем существовать в союзе с Россией и решать наши общие задачи без всяких проблем. Это самая близкая нам страна. Мы один народ фактически, мы от одного корня — белорусы, россияне и украинцы", — считает Лукашенко."Мы не хотим повторения того, что происходит в Украине с Россией — конфликт этот. Нам это не надо. И России это не нужно. Потому что у нее единственное окно в 1 тыс. км с востока на запад — это Беларусь. Россия нуждается в стабильной Беларуси", — заявил он.Глава государства также отметил, что Россия боится потерять Беларусь, некоторые говорят, что республика развернулась на Запад. "Да никуда мы не разворачивались и разворачиваться не собираемся. Наша судьба определена Господом — быть здесь, в центре Европы. Вот этим прочным крепким мостом между Востоком и Западом", — подчеркнул Лукашенко.