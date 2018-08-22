Обзор важнейших событий 22 августа 2018 года

Минск, 22 августа. Сотрудничество Беларуси и России обсудили с глазу на глаз главы двух государств Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи. "Рад вас видеть. Рад возможности воспользоваться этим и поговорить совсем с глазу на глаз, что называется, по вопросам, которые относятся к двусторонним и к нашим проблемам международного характера. Имею в виду объединения, где мы с вами работаем совместно. И международные вопросы более широкого плана", — сказал Путин. В свою очередь, как отметил Лукашенко, проблемы в этом направлении не накапливаются и постепенно в различном темпе решаются. "Нам действительно есть о чем поговорить, но я бы не сказал, что у нас накапливаются проблемы. У нас проблемы есть, которые решаются и быстро, и долго не решаются. Но новые проблемы, к счастью, не появляются, как я проанализировал, за последнее время. Но, тем не менее, эти проблемы без нас никто не решит", — сказал глава белорусского государства. Как ранее сообщила пресс-служба Лукашенко, во время переговоров главы государств подробно обсудят широкий спектр вопросов в развитии белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, мировую повестку дня. Путин пригласил Лукашенко посетить Россию 23 июля во время телефонного разговора.



"Любые противоречия в отношениях России и Беларуси носят рабочий характер и могут быть урегулированы", — заявил журналистам в Сочи пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков накануне переговоров президентов. "Сегодня с рабочим визитом в Сочи прибывает президент Беларуси Александр Лукашенко, и президент Путин продолжит рабочий день контактами с главой Беларуси", — цитирует Пескова агентство ТАСС. Представитель Кремля напомнил о формате Союзного государства и о том, что Беларусь является ближайшим союзником и главным экономическим партнером РФ. "Объем отношений во всех сферах настолько велик, что эти отношения не могут осуществляться и существовать без шероховатостей. Это рабочие шероховатости, которые урегулируются", — сказал Песков. Он заключил, что "в том числе для этого и происходят встречи двух президентов".



Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины по итогам заседания в Минске приняла заявление о прекращении огня в зоне конфликта в связи с началом учебного года. "Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины подтверждает свою полную приверженность бессрочному прекращению огня в связи с началом учебного года начиная с нуля часов одной минуты 29 августа 2018 года", — говорится в заявлении. Стороны обязуются предпринять все необходимые шаги для обеспечения устойчивости режима прекращения огня, а также организовать надежный и безопасный доступ специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для работы на всей территории Украины. "В этом году мы наблюдаем самое спокойное лето с момента начала конфликта", — заявил журналистам по итогам встречи спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.



Уполномоченный орган России не вправе вводить ограничения на поставки определенных видов продукции со всей территории государства — члена ЕАЭС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Евразийской экономической комиссии по итогам прошедшего 21 августа заседания коллегии ЕЭК, которая рассмотрела вопрос о введении Россельхознадзором временных ограничений на поставки в Россию шампиньонов из Беларуси. "В ходе обсуждения, в котором приняли участие в том числе представители белорусской и российской сторон, принято решение уведомить Россию о необходимости соблюдать право ЕАЭС в связи с введением Россельхознадзором временных ограничений на поставки на российскую территорию шампиньонов из Республики Беларусь", — отмечается в сообщении. Россельхознадзор принял решение о полном запрете с 24 июля ввоза в Россию шампиньонов, страной происхождения которых является Беларусь.