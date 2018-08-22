Минск, 22 августа. Беларусь и Румыния планируют обмениваться опытом в сфере ядерной энергетики. Об этом, в частности, шла речь на переговорах посла Беларуси в Румынии Андрея Гринкевича с министром энергетики Румынии Антоном Антоном, сообщает пресс-служба МИД.



Стороны обсудили широкий круг вопросов белорусско-румынского сотрудничества в сфере энергетики.



Гринкевич провел презентацию возможностей белорусских предприятий и организаций по экспорту энергетического оборудования и материалов, оказанию услуг по проектированию, эксплуатации энергетических объектов.



Обсуждены конкретные совместные шаги, направленные на расширение двустороннего взаимодействия в сфере энергетики, включая сотрудничество по направлениям углеводородных и возобновляемых источников энергии, а также реализацию проектов модернизации энергетической инфраструктуры в Румынии и в третьих странах с участием белорусских и румынских компаний.