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Дата распечатки: 22.08.2018 12:26
 
22.08.2018 11:26 Экономика, Беларусь — Евросоюз

Беларусь и Румыния планируют обмениваться опытом в сфере ядерной энергетики

Минск, 22 августа. Беларусь и Румыния планируют обмениваться опытом в сфере ядерной энергетики. Об этом, в частности, шла речь на переговорах посла Беларуси в Румынии Андрея Гринкевича с министром энергетики Румынии Антоном Антоном, сообщает пресс-служба МИД.

Стороны обсудили широкий круг вопросов белорусско-румынского сотрудничества в сфере энергетики.

Гринкевич провел презентацию возможностей белорусских предприятий и организаций по экспорту энергетического оборудования и материалов, оказанию услуг по проектированию, эксплуатации энергетических объектов.

Обсуждены конкретные совместные шаги, направленные на расширение двустороннего взаимодействия в сфере энергетики, включая сотрудничество по направлениям углеводородных и возобновляемых источников энергии, а также реализацию проектов модернизации энергетической инфраструктуры в Румынии и в третьих странах с участием белорусских и румынских компаний.
Марина Носова, БелаПАН.

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