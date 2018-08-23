Предприятия "Белнефтехима" за первое полугодие увеличили экспорт товаров почти на треть

Минск, 23 августа. Предприятия "Белнефтехима" за первое полугодие увеличили экспорт товаров на 25,8% к январю—июню 2017 года. Как сообщила пресс-служба концерна, об этом было заявлено 22 августа на заседании совета ведомства. При этом экспорт услуг вырос на 9,2%.

Увеличены физические объемы экспорта по таким товарным позициям, как нефтепродукты (на 7,9%), фталевый ангидрид (в 2,4 раза), стекловолокно (на 12,3%), полиэтилен (на 19,1%), химические нити, волокна и жгут (на 5,8%), полиамиды (на 10,5%), углеродные материалы (на 5,9%), шины (на 9,7%), алкидные смолы (на 7,1%), метанол (в 3,6 раза), лакокрасочные материалы (в 1,7 раза).

Выполнение показателя по экспорту услуг, сообщает пресс-служба, обеспечено в основном за счет услуг в области геологоразведки и добычи нефти, а также услуг по транспортировке нефти.

В концерне отмечают, что по итогам его работы за январь—июнь 2018 года темп роста производства промышленной продукции в фактических ценах составил 135,6%, индекс промышленного производства в сопоставимых ценах — 104,2%. "Производственные мощности организаций концерна имеют оптимальную загрузку, обеспечивающую наиболее эффективную хозяйственную деятельность", — отметила пресс-служба.

Запасы готовой продукции по концерну на 1 июля составили 10,8% к среднемесячному объему производства. За второй квартал 2018 года обеспечено снижение уровня запасов готовой продукции на 1 процентный пункт.



Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 49,2%.

Организациями концерна использовано 704,5 млн рублей инвестиций в основной капитал, что составило 108,6% к уровню аналогичного периода 2017 года.

Как отметила пресс-служба, руководителям ряда организаций концерна решением совета поручено принять дополнительные меры по наращиванию загрузки производственных мощностей. Еще раз акцентировано внимание на необходимости обеспечить "надлежащий контроль за ходом проведения строительных работ и своевременный ввод в эксплуатацию инвестиционных объектов, в том числе понуждать генподрядчиков к наращиванию ежемесячного освоения средств". В рамках рассмотрения вопроса об увеличении выпуска наукоемкой высокотехнологичной продукции, повышении качества выпускаемой продукции организациям поручено представить в концерн программы по исследованиям и разработке новых продуктов, услуг и методов их производства, новых производственных процессов.

Советом концерна заслушаны отчеты руководителей организаций по производству химических волокон о принимаемых мерах для обеспечения бездотационной работы, а также отчет управления оценки рисков о выявленных нарушениях в закупках.

