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Дата распечатки: 23.08.2018 03:46
 
23.08.2018 01:57 Спорт

Соболенко вышла в третий круг крупного теннисного турнира в Нью-Хейвене, Саснович выбыла из борьбы

Минск, 23 августа. Арина Соболенко (25-е место в рейтинге ВТА) вышла в четвертьфинал (третий круг) теннисного турнира в Нью-Хейвене (США) с призовым фондом 799 тыс. долларов.

В ночь на 23 августа первая ракетка Беларуси за 2 часа 46 минут победила выступающую за Австралию уроженку Москвы Дарью Гаврилову (24) — 6:3, 6:7 (6:8), 7:5. Соперницы совершили 25 двойных ошибок (у Соболенко их было больше в полтора раза — 15).

В 1/16 финала белорусская спортсменка выиграла у австралийки Саманты Стосур (64) — 6:3, 6:2. За выход в полуфинал она поборется с Белиндой Бенчич из Швейцарии (43), которая заменила на турнире лидера мирового женского тенниса Симону Халеп (Румыния).

Александра Саснович (37) после победы над Кристиной Младенович из Франции (54) — 7:6 (8:6), 6:7 (3:7), 6:2 уступила ее соотечественнице, шестой ракетке мира Каролин Гарсия — 7:6 (7:2), 2:6, 4:6. Встреча продолжалась без девяти секунд три часа.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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