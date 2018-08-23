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Дата распечатки: 23.08.2018 11:53
 
23.08.2018 10:07 Экономика, Финансы

Вступили в силу изменения в закон "О кредитных историях"

Минск, 23 августа. 23 августа вступили в силу изменения и дополнения в закон "О кредитных историях", сообщает пресс-служба Нацбанка.

Так, новым законом от 13 ноября 2017 года расширяется число источников формирования кредитных историй за счет лизинговых организаций и ОАО "Банк развития Республики Беларусь". При этом предусмотрено включение в состав кредитных историй сведений о договорах лизинга, договорах факторинга и договорах уступки денежного требования при осуществлении факторинговой операции.

Закон расширяет перечень сведений о кредитных сделках, включаемых в состав кредитных историй. В частности, сведения о кредитных договорах с возобновляемыми кредитными линиями и договорах, содержащих условия овердрафтного кредитования, дополняются информацией о сумме срочной задолженности, сроке возобновляемости кредита, дате установления лимита овердрафта.

Также установлена связь договоров обеспечения (поручительство, гарантия) с обеспечиваемыми ими договорами кредитного характера, что позволит оценивать фактическую сумму остатка обеспечиваемого основного обязательства.

Предусмотрена возможность получения согласия субъекта кредитной истории на предоставление кредитного отчета в электронном виде без использования электронной цифровой подписи в случаях, предусмотренных законодательными актами.

Изменения в закон позволят получать более полную и достоверную информацию о кредитоспособности субъектов кредитных историй. Также изменения помогут снизить кредитные риски, что в свою очередь будет способствовать развитию финансового рынка и института надзора за ним, повысит устойчивость финансовой системы страны в целом.

В рамках приведения актов законодательства в соответствие с указанным законом правлением Нацбанка 22 июня 2018 года принято постановление № 291, которое определяет порядок формирования регулятором кредитных историй, в том числе порядок и сроки представления сведений, входящих в состав кредитной истории, а также порядок предоставления Нацбанком кредитных отчетов пользователям кредитных историй и субъектам кредитных историй. Кроме того, 22 августа 2018 года принято постановление № 375, которое устанавливает формы предоставления кредитных отчетов.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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