МАРТ: Реализация указа № 345 исключит отпуск лекарств по необоснованным ценам

Минск, 23 августа. Реализация указа президента от 22 августа № 345 "О регистрации цен на лекарственные средства" позволит исключить возможность отпуска определенных лекарств по необоснованно высоким ценам, а также проанализировать целесообразность его распространения на другие группы лекарственных средств. Об этом говорится в комментарии Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) к подписанному накануне указу.



Документ установил требования к обязательной регистрации предельных отпускных цен организациями, осуществляющими производство лекарственных средств. Положения указа распространяются на 37 международных непатентованных наименований лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний при их обращении на территории Беларуси. Действовать указ будет на протяжении 2018—2020 годов.



До 1 января 2019 года иностранным и отечественным производителям необходимо будет зарегистрировать предельные отпускные цены на указанные лекарственные средства. Также с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года запрещается реализация на территории страны лекарственных средств согласно приложению к документу, предельные отпускные цены на которые не зарегистрированы.



Порядок регистрации цен, а также порядок ведения реестра предельных отпускных цен будет утвержден постановлением правительства, а методика расчета предельных отпускных цен – совместным постановлением МАРТ и Минздрава. Для проверки полноты представленных сведений документы необходимо будет подавать в РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении", после чего они будут направляться в МАРТ для проведения экономического анализа предельной отпускной цены. Процедура регистрации предельных отпускных цен займет не более 30 рабочих дней.



Как сообщалось, 26 января, посещая предприятие "Минскинтеркапс", Александр Лукашенко обратил внимание на ценообразование на рынке лекарств, подчеркнув, что стоимость соответствующей продукции "должна быть адекватной и не завышаться". Для этого, по его словам, необходимо в том числе продолжать активную работу с производителями и поставщиками, а также стараться по максимуму исключить участие посреднических структур. "Хотелось бы, чтобы вы не по указке президента проверяли цены на лекарства, мы разберемся в ближайшее время. Это не дело, что спецслужбы будут заниматься ценами на лекарства", — заявил Лукашенко.



15 февраля Министерство здравоохранения и фармацевтическое сообщество Беларуси подписали меморандум о сдерживании роста цен на лекарства. Документ подписали 200 представителей производителей лекарств, аптечных сетей и оптово-торговых организаций. "Меморандум является основой для осуществления срочных мер, направленных на сдерживание роста розничных цен и оптимизацию импорта лекарственных средств, зарегистрированных в Республике Беларусь", — отмечали в Минздраве.



В рамках выполнения меморандума Минздрав должен проводить сравнительный анализ розничных цен на включенные в республиканский перечень основные лекарственные средства в государствах — членах ЕАЭС и других сопредельных с Беларусью странах (Россия, Украина, Казахстан и др.). В свою очередь юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие фармацевтическую деятельность и торговлю лекарствами, будут сдерживать цены на лекарства "путем применения оптимальных торговых надбавок", а также информировать Минздрав "о случаях резкого роста контрактных или отпускных цен на лекарственные средства".