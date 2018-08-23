При тушении загоревшейся травы в Солигорском районе местный житель получил ожоги

Минск, 23 августа. При тушении загоревшейся травы в Солигорском районе пострадал местный житель, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.



22 августа в 16.12 спасателям поступило сообщение о загорании травы в поселке Яблоново Солигорского района.



Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС обнаружили загорание травы на площади 0,03 га.



При самостоятельном тушении получил термические ожоги хозяин участка, мужчина 1933 года рождения. Пострадавшего с предварительным диагнозом "термические ожоги пламенем обоих предплечий, левого плеча, туловища, головы І—ІІ степени" (15% тела)" бригада скорой медицинской помощи доставила в приемный покой больницы. Медики оказали ему помощь, от госпитализации мужчина отказался.