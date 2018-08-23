23.08.2018 11:54 Общество
Жители Боровлян призвали Лукашенко защитить их лес от вырубки под застройку
Минск, 23 августа. Жители Боровлян (Минский район) разместили на канале YouTube открытое обращение к Александру Лукашенко с просьбой защитить поселок от вырубки леса под застройку.
В нем инициативная группа обращает внимание главы государства на то, что Миноблисполком собирается вырубить 2.200 взрослых деревьев, что составляет 84% боровлянского леса.
При этом, отмечают жители, представители Минрайисполкома заявляют, что эти вырубки в поселке под строительство детского сада и школы якобы согласованы с главой государства.
В то же время, подчеркивается в обращении, в июне 2017 года во время обсуждения корректировки генерального плана поселка Лесной и деревни Боровляны представитель Минрайисполкома заявлял, что местные власти и власти области "не хотят никаких проблем для населения Боровлян".
"Александр Григорьевич, чиновники из исполкомов не выполняют ваше жесточайшее указание о недопустимости уничтожения взрослых деревьев ради строительства и о недопустимости конфликтов с населением", — говорится в обращении местных жителей.
Оно отмечают, что в боровлянский лес "приходят за грибами и ягодами, дышат свежим воздухом дети из детской деревни SOS, Центра детской онкологии, гематологии и иммунологии". Также в предназначенном для вырубки лесу произрастают растения, занесенные в Красную книгу Беларуси.
Местные жители выступают против незаконного, по их мнению, решения генплана по развитию магистральной дороги "ул. Проектируемая, 3". "Исполкомы пишут, что улица будет пролегать по границам поселка. Но это обман — она пройдет фактически через поселок", — подчеркивает инициативная группа.
Утверждения чиновников о нехватке свободной земли в районе также ложные, заявляют жители, отмечая, что рядом находится "неиспользуемое поле". Виновные в нехватке 4,5 тыс. мест в школах и 1,2 тыс. в детских садах, возникшей после 2006 года в результате интенсивной застройки Боровлян, должны ответить по закону, считают местные жители. В результате строительства население Боровлян выросло с 18 до 55 тыс. человек.
"Дорогой президент, просим вас навести порядок в Боровлянах. Из нашей малой родины исполкомы и застройщики делают спальный район Минска", — говорится в обращении.
Под ним подписались более 5 тыс. жителей поселка.
О своей проблеме местные жители также рассказали журналистам, встреча с которыми состоялась 21 августа.
В нем инициативная группа обращает внимание главы государства на то, что Миноблисполком собирается вырубить 2.200 взрослых деревьев, что составляет 84% боровлянского леса.
При этом, отмечают жители, представители Минрайисполкома заявляют, что эти вырубки в поселке под строительство детского сада и школы якобы согласованы с главой государства.
В то же время, подчеркивается в обращении, в июне 2017 года во время обсуждения корректировки генерального плана поселка Лесной и деревни Боровляны представитель Минрайисполкома заявлял, что местные власти и власти области "не хотят никаких проблем для населения Боровлян".
"Александр Григорьевич, чиновники из исполкомов не выполняют ваше жесточайшее указание о недопустимости уничтожения взрослых деревьев ради строительства и о недопустимости конфликтов с населением", — говорится в обращении местных жителей.
Оно отмечают, что в боровлянский лес "приходят за грибами и ягодами, дышат свежим воздухом дети из детской деревни SOS, Центра детской онкологии, гематологии и иммунологии". Также в предназначенном для вырубки лесу произрастают растения, занесенные в Красную книгу Беларуси.
Местные жители выступают против незаконного, по их мнению, решения генплана по развитию магистральной дороги "ул. Проектируемая, 3". "Исполкомы пишут, что улица будет пролегать по границам поселка. Но это обман — она пройдет фактически через поселок", — подчеркивает инициативная группа.
Утверждения чиновников о нехватке свободной земли в районе также ложные, заявляют жители, отмечая, что рядом находится "неиспользуемое поле". Виновные в нехватке 4,5 тыс. мест в школах и 1,2 тыс. в детских садах, возникшей после 2006 года в результате интенсивной застройки Боровлян, должны ответить по закону, считают местные жители. В результате строительства население Боровлян выросло с 18 до 55 тыс. человек.
"Дорогой президент, просим вас навести порядок в Боровлянах. Из нашей малой родины исполкомы и застройщики делают спальный район Минска", — говорится в обращении.
Под ним подписались более 5 тыс. жителей поселка.
О своей проблеме местные жители также рассказали журналистам, встреча с которыми состоялась 21 августа.