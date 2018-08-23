Минприроды усилит контроль, чтобы не допускать захоронения вторичных материальных ресурсов

Минск, 23 августа. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды усилит контроль, чтобы не допускать захоронения вторичных материальных ресурсов (ВМР), сообщила пресс-служба ведомства.



В августе—сентябре текущего года госинспекторы проведут рейды по всем полигонам и мини-полигонам для хранения твердых коммунальных отходов (ТКО). Особое внимание будет уделено недопущению разгрузки автотранспорта, содержащего ВМР: пластик, стекло, текстиль, изношенные шины и другое.



На 1 июня 2018 года в стране насчитывался 161 полигон и 1.240 мини-полигонов. В Брестской области — 29 и 220 соответственно, в Витебской — 27 и 295, Гомельской — 28 и 263, Гродненской — 18 и 291, Минской — 36 и 64, Могилевской — 21 и 107, в Минске — 2 полигона.



Более 90% эксплуатируемых полигонов были построены еще во времена СССР. Сегодня их мощности практически исчерпаны. В связи с этим остро стоит вопрос рекультивации объектов захоронения отходов, исчерпавших свой ресурс, и строительства новых объектов захоронения.



Минприроды детально проанализировало состояние всех полигонов в Беларуси и направило в Минжилкомхоз предложения по закрытию и рекультивации тех из них, которые больше непригодны для использования.



К 2020 году в стране необходимо обеспечить увеличение уровня использования твердых коммунальных отходов до 25%. Правительство поручило принять меры по обеспечению в 2018 году использования не менее 18% от объема образования ТКО. В связи с этим необходимо объединить усилия всех органов государственного и местного управления и принять исчерпывающие меры по достижению установленных показателей.



В Минприроды уверены, что максимально возможное извлечение компонентов, содержащихся в отходах, позволит вовлечь их в хозоборот в качестве дополнительных источников ценного сырья, которое пригодно для применения в различных отраслях промышленности.



По оперативным данным, объем образования твердых коммунальных отходов за шесть месяцев текущего года составил 1,9 млн. тонн. Общее количество собранных заготовленных ВМР составило более 338 тыс. тонн. Уровень использования в целом по стране — порядка 17,5%.



Наименьший уровень использования ТКО отмечается в Минской области (11,2%) и Минске (14,1%), наибольший уровень — в Гомельской (27,4%) и Гродненской областях (24,7%).



В 22 районах Беларуси уровень использования ТКО составляет менее 10%. В Минской области таких районов 12, в Брестской и Витебской — по 4 района, Гродненской и Могилевской — по одному.