Курсы доллара и евро подскочили на БВФБ на фоне резкого падения российского рубля

Минск, 23 августа. 23 августа на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль продолжил дешеветь к доллару и евро на фоне резкого удешевления российского рубля вслед за новостями о санкциях США в отношении России, а также на фоне сообщений об увеличении покупок Банком России валюты для Минфина.





По итогам торгов курс евро вырос на 0,0123 рубля (0,52%) и составил 2,3772 рубля.





Курс доллара США увеличился на 0,0134 рубля (0,66%) до 2,0560 рубля.





Курс российского рубля снизился на 0,0231 рубля (0,76%) и составил 2,9974 белорусского рубля за 100 российских.





В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.





Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля. Он стал стремительно падать 8 августа, когда США объявили о новом пакете санкций против России в связи с "делом Скрипалей". Влияние на его курс также оказывают покупки валюты на внутреннем рынке, осуществляемые Минфином РФ.





В итоге 23 августа российский рубль подешевел к доллару до рекордных с апреля 2016 года значений. Официальный курс доллара вырос на 91 копейку, евро — более чем на рубль.





В частности, в России официальный курс доллара, установленный на 24 августа, повысился на 90,96 копейки, составив 68,5259 рубля. Курс евро вырос на 1,0519 рубля до 79,2502 рубля.