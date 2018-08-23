Румас распределил обязанности между собой и вице-премьерами

Минск, 23 августа. Распоряжением премьер-министра Беларуси от 22 августа № 249р утверждено распределение обязанностей между премьер-министром, его заместителями и руководителем аппарата Совета министров, сообщила пресс-служба правительства.

Согласно документу, премьер-министр Сергей Румас осуществляет непосредственное руководство деятельностью правительства, курирует вопросы внутренних дел, иностранных дел, обороны, бюджета, финансов, государственной безопасности, юстиции, обеспечивает общее руководство и контроль за инвестиционной деятельностью, выполнением важнейших параметров прогноза социально-экономического развития, исполнением республиканского бюджета.



Руководитель правительства также координирует вопросы взаимодействия с Национальным собранием, Конституционным судом, Верховным судом, государственным секретариатом Совета безопасности, Генеральной прокуратурой, Национальным банком, Следственным комитетом.



Первый заместитель премьер-министра Александр Турчин осуществляет координацию и контроль за внешнеэкономической деятельностью республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, курирует вопросы экономики, налоговой и денежно-кредитной политики, внешнеэкономической деятельности, логистики, финансового обеспечения инвестиционной деятельности и оценки эффективности инвестиционных проектов, государственных знаков, драгоценных металлов, страховой деятельности, ценных бумаг, имущественных отношений, предпринимательства, торговли, услуг населению, таможенного дела, международных финансовых и экономических организаций, свободных экономических зон, оперативные вопросы Министерства связи и информатизации, Министерства юстиции.



Вопросы развития строительного комплекса, транспорта и коммуникаций, жилищного и коммунального хозяйства, чрезвычайных ситуаций курирует заместитель премьер-министра Владимир Кухарев. Он также координирует вопросы взаимодействия с организациями строительного комплекса, республиканским государственно-общественным объединением "Белорусское республиканское общество спасания на водах", профсоюзами строительного комплекса, транспорта и коммуникаций, жилищного и коммунального хозяйства, общественными объединениями "Белорусский союз архитекторов", "Белорусская ассоциация инженеров-консультантов", "Белорусское добровольное пожарное общество", Союзом строителей, ассоциациями международных автомобильных перевозчиков и международных экспедиторов.



Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко курирует вопросы развития промышленности, в том числе оборонных отраслей, энергетического комплекса, энергоэффективности, качества и конкурентоспособности продукции промышленности, стандартизации, сбора, переработки лома и отходов черных и цветных металлов, научной, научно-технической и инновационной деятельности, интеллектуальной собственности, импортозамещения, формирования баланса топливно-энергетических ресурсов Союзного государства, оперативные вопросы Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Комитета государственной безопасности, Государственного пограничного комитета.



Ляшенко также обеспечивает координацию и контроль за инвестиционной деятельностью в части закрепленных сфер деятельности, курируемых республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству. Наряду с этим он координирует вопросы взаимодействия с Национальной академией наук Беларуси, Высшей аттестационной комиссией, организациями промышленности, энергетического комплекса, ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа", Федерацией профсоюзов Беларуси, Национальным советом по трудовым и социальным вопросам, профсоюзами промышленности и энергетической сферы, союзом некоммерческих организаций "Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)", общественным объединением "Белорусское общество изобретателей и рационализаторов", республиканской ассоциацией предприятий промышленности "БелАПП", Европейским банком реконструкции и развития, республиканским государственно-общественным объединением "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Республики Беларусь".



Заместитель премьер-министра Игорь Петришенко осуществляет реализацию полномочий представителя Республики Беларусь в Совете Евразийской экономической комиссии, по вопросам деятельности Беларуси в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, национального координатора Беларуси по вопросам Содружества Независимых Государств. Он также курирует вопросы социально-культурной сферы, образования, здравоохранения, спорта, печати, оздоровления и санаторно-курортного лечения населения, включая оздоровление детей за рубежом, гуманитарной деятельности, социальной защиты, архивов и делопроизводства.



Кроме того, Петришенко обеспечивает координацию и контроль за инвестиционной деятельностью в части закрепленных сфер деятельности и курируемых республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, осуществляет координацию работы руководства правительства с населением. В том числе он координирует вопросы взаимодействия с Академией управления при президенте, Белорусским обществом Красного Креста, общественным объединением "Белорусский республиканский союз молодежи", профсоюзами социально-культурной сферы, Белорусским общественным объединением ветеранов, другими общественными объединениями социально-культурной сферы и иными молодежными организациями.



Вопросы развития агропромышленного комплекса, производства и переработки сельскохозяйственной продукции, продовольственных ресурсов, лесного хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды, минерально-сырьевой базы, гидрометеорологии курирует заместитель премьер-министра Михаил Русый. Кроме того, он обеспечивает координацию и контроль за инвестиционной деятельностью в части закрепленных сфер деятельности и курируемых республиканских органов госуправления, концерна "Белгоспищепром", координирует вопросы взаимодействия с Белорусским республиканским союзом потребительских обществ, профсоюзами агропромышленного комплекса, общественной организацией "Белорусское общество охотников и рыболовов", общественным объединением "Белорусский совет колхозов".



Распоряжением премьер-министра также установлены функции руководителя аппарата Совета министров. Этот чиновник руководит деятельностью аппарата по вопросам, указанным в настоящем распоряжении, взаимодействует с заместителями премьер-министра, другими членами правительства, а также обеспечивает взаимодействие руководства Совета министров с Администрацией президента и иными госорганами.



18 августа Александр Лукашенко вместо Андрея Кобякова назначил премьер-министром Сергея Румаса, сменил четырех из пяти вице-премьеров, а также назначил несколько новых министров.