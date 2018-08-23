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Дата распечатки: 23.08.2018 21:43
 
23.08.2018 20:17 Общество

С начала лета гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз в Беларусь цветов более чем на 70 тыс. рублей

Минск, 23 августа. С начала лета гродненские таможенники пресекли незаконный ввоз на территорию Беларуси более 100 тысяч роз, сообщила Гродненская региональная таможня.

Цветочная продукция общей стоимостью свыше 70 тыс. рублей выявлена на белорусско-литовском направлении границы в пунктах пропуска "Бенякони", "Котловка" и "Каменный Лог". Получателями товара в большинстве случаев являлись оптовые российские фирмы.

Одно из последних нарушений выявлено в пункте пропуска "Бенякони". Таможенный контроль цветочной продукции, перемещаемой литовским перевозчиком в адрес российского получателя, обнаружил в грузовом отсеке автомобиля VOLVO цветы, не указанные в документах. Отсутствовали сведения более чем о 10 тыс. роз длиной 40 см. Стоимость незаконно перемещаемого товара составила почти 9 тыс. рублей.

Начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Данная статья предусматривает штраф до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
Ирина Турчина, БелаПАН.

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