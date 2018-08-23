Минчанин украл из рюкзака испанца 50 тысяч евро

Минск, 23 августа. Минчанину предъявлено обвинение в краже 50 тыс. евро у гражданина Испании, сообщает Следственный комитет.



По информации следователей, 16 августа житель Испании с рюкзаком на спине пересекал проспект Машерова в Минске по пешеходному переходу. В этот момент сзади к нему приблизился мужчина, который заметил, что рюкзак приоткрыт и в нем лежат купюры. Он аккуратно извлек деньги из рюкзака и удалился. Спустя несколько минут иностранец обнаружил, что у него похищены 50 тыс. евро.



Подозреваемый был установлен — им оказался 34-летний минчанин, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за хищения. По месту его жительства в тайнике были обнаружены украденные деньги, из которых он успел потратить только 200 евро.



Мужчине предъявлено обвинение в краже, совершенной в особо крупном размере. Расследование продолжается.

