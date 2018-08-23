Румас обсудил с послом РФ Суриковым актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества

Минск, 23 августа. 23 августа состоялась встреча премьер-министра Сергея Румаса с послом Российской Федерации в Беларуси Александром Суриковым.



"Обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества в различных сферах", — сообщила пресс-служба правительства без уточнения подробностей.



Встреча состоялась после прошедших накануне в Сочи переговоров глав Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.



Посол России в Беларуси 77-летний Александр Суриков работает на этой должности 12 лет. Слухи о его скорой отставке распространились в СМИ в июне-июле. Сообщалось, что главным кандидатом на должность посла был губернатор Краснодарского края РФ экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев, но его кандидатуру не согласовал Минск.



В конце июня в СМИ попала информация, что возможно назначение послом в Беларуси 49-летнего Михаила Бабича. В должности полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе он работает с 15 декабря 2011 года.



23 июля комитет по международным делам Совета Федерации после консультаций единогласно одобрил кандидатуру Бабича на пост посла России в Беларуси.