Минск, 23 августа. Министры энергетики стран ЕАЭС обсудят вопросы формирования общего рынка газа во второй половине сентября. После чего вопрос вынесут на заседание межправительственного совета. К такому решению 22 августа в Москве пришли участники совещания в Евразийской экономической комиссии.



Как сообщила пресс-служба ЕЭК, на совещании рассмотрены предложения о разработке единой методологии тарифообразования в отношении услуг по транспортировке газа. В нем приняли участие заместители министров энергетики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и представители ЕЭК.



Как напомнила пресс-служба, работа над программой формирования общего рынка газа союза ведется в ЕЭК с апреля 2016 года. Проект программы одобрила Коллегия ЕЭК, а 27 июля этого года на заседании межправсовета его рассмотрели премьер-министры государств союза. По итогам обсуждения у сторон остались вопросы, связанные с тарифообразованием по транспортировке газа, которые было решено дополнительно проработать.



"Из 60 имевшихся у стран союза в 2016 году разногласий по программе формирования общего рынка газа сейчас осталось только одно, — отметил член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев. — Одним из возможных путей его урегулирования может быть разработка и принятие единой методологии тарифообразования (ценообразования) в отношении услуг по транспортировке газа в рамках общего рынка газа союза".



Как подчеркнул директор департамента энергетики ЕЭК Леонид Шенец, единая методология позволит выработать общие подходы и механизмы тарифообразования.



Стороны сошлись во мнении, что необходимо постепенно урегулировать спорные вопросы, чтобы перейти к формированию общего рынка газа союза.