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Дата распечатки: 23.08.2018 20:00
 
23.08.2018 19:18 Общество

Прощание с Алесем Липаем пройдет в субботу в минском храме Святого Архангела Михаила

Минск, 23 августа. Прощание с основателем БелаПАН Алесем Липаем, который скоропостижно скончался 23 августа на 53-м году жизни, пройдет в субботу, 25 августа, в храме святого Архангела Михаила, расположенного на пересечении улиц Шаранговича и Янковского (микрорайон Сухарево) в Минске.

Проститься с Алесем можно будет с 21.30 до 10.30 утра воскресенья.

Затем процессия отправится в Руденск, где Алесь Липай будет похоронен рядом со своей мамой и сестрой.
БелаПАН.

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