23.08.2018 19:18 Общество
Прощание с Алесем Липаем пройдет в субботу в минском храме Святого Архангела Михаила
Минск, 23 августа. Прощание с основателем БелаПАН Алесем Липаем, который скоропостижно скончался 23 августа на 53-м году жизни, пройдет в субботу, 25 августа, в храме святого Архангела Михаила, расположенного на пересечении улиц Шаранговича и Янковского (микрорайон Сухарево) в Минске.
Проститься с Алесем можно будет с 21.30 до 10.30 утра воскресенья.
Затем процессия отправится в Руденск, где Алесь Липай будет похоронен рядом со своей мамой и сестрой.
Проститься с Алесем можно будет с 21.30 до 10.30 утра воскресенья.
Затем процессия отправится в Руденск, где Алесь Липай будет похоронен рядом со своей мамой и сестрой.