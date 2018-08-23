Прощание с Алесем Липаем пройдет в субботу в минском храме Святого Архангела Михаила

Минск, 23 августа. Прощание с основателем БелаПАН Алесем Липаем, который скоропостижно скончался 23 августа на 53-м году жизни, пройдет в субботу, 25 августа, в храме святого Архангела Михаила, расположенного на пересечении улиц Шаранговича и Янковского (микрорайон Сухарево) в Минске.



Проститься с Алесем можно будет с 21.30 до 10.30 утра воскресенья.



Затем процессия отправится в Руденск, где Алесь Липай будет похоронен рядом со своей мамой и сестрой.